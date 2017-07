OBRAZEM: Jonáš Němec putuje pro dobrovolníky

Vlčkovice - Dobrovolnictví je na statku ve Vlčkovicích, v obecně prospěšné společnosti, stěžejní aktivitou. Jen díky úsilí a nadšení dobrovolníků je společnost schopná realizovat většinu sociálních a kulturních projektů.

Jonáš Němec, který na statku funguje coby koordinátor dobrovolnictví, se nyní snaží netradiční akcí dobré duše z Vlčkovic podpořit. Vydal se proto na dlouhou tůru do Španělska, přičemž vybírá finanční prostředky na činnost dobrovolníků. Zájemci tak přes tento projekt přispějí na provoz brigád a vybavení zázemí na statku.

„Rozhodl jsme se, že letos své narozeniny oslavím trochu jinak. Vyrazím tedy v den svého narození 20. července a budu putovat do Santiaga de Compostela. Mám v plánu ujít asi 700 kilometrů. Touto cestou bych rád podpořil dobrovolnictví v organizaci Statek Vlčkovice,” zmínil se Jonáš Němec na webových stránkách Darujme, kde svoji akci prezentuje.

Na těchto stránkách mohou zájemci aktivitu Jonáše podpořit. Za určitý finanční obnos mohou přispět na dobru věc a ještě k tomu získat věcný dar. Z Jonášovy cesty mohou podporovatelé dostat kamínek i pohled, který jim následně Jonáš Němec doveze. Za větší příspěvek naopak zájemci dostanou vstupenky na příští ročník VlčkoviceFest.

„Statek Vlčkovice dělá mnoho dobrých věcí a je důležité, aby lidi z něj věděli, že je jejich dřina vidět a hlavně že má smysl. Jonáš na to upozorňuje náročnou cestou do Santiaga de Compostela, tak co je proti tomu nějaké přispění z pohodlí domova,” prozradila jedna z podporovatelek projektu, Jana Kalendovská.

Nyní je Jonáš Němec na cestě již desátý den a ušel více než 220 kilometrů. „Mám 4 puchýře, bolí mě jedno koleno, vypil jsem 2 decilitry vína a nasbíral jsem 22 razítek. Záda mě bolí vždy večer, stýská se mi po mámě, ale chodidlo mě už nebolí. Sice tu prší už dva dny, ale to mi nezabránilo se dvakrát vykoupat v oceánu,” napsal o svém putování Jonáš Němec na facebookovém profilu. Při svém putování již Jonáš Němec potkal také mnoho dalších poutníků třeba Holanďany a Francouze, Slováky, Kanaďana, Japonce, Němce, Skoty i slečnu z Dánska.