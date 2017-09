Jen málo cestujících šetří díky integraci dopravy

Benešovsko – Také obyvatelé Neveklovska, Netvořicka a Týnecka od máje zjišťují, jaké výhody jim přináší nový způsob dopravy. Bohužel, příliš jich zatím není.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Systém integrace od úvodu května zavedla i do další části Benešovska Pražská integrovaná doprava (PID). Obyvatelé regionu Posázaví jezdí do hlavního města za prací či studiem tak požívají stejné výhody, jako by cestovali v samotné české metropoli.

„První etapa začlenění Benešovska do systému PID přinesla zejména nárůst počtu autobusů a to hlavně o víkendu, změny tras a návaznosti mezi autobusy a vlaky v Benešově, nebo změny v cenných jízdného,“ připomněl dopravní expert Jan Vachtl.

Současně ale připomněl, že výhody, které nový systém přináší, zatím objevilo jen minimum lidí. Právě proto má systém dosud jen velmi málo předplatitelů. Přitom právě díky předplatnému cestující mohou poměrně dost peněz také ušetřit. V systému PID totiž fungují takzvaná tarifní pásma. V Praze jsou tři a ve Středočeském kraji sedm. Například Neveklov je v tarifním pásmu 6, Netvořice 5 a Týnec dokonce ve „čtyřce“.

K těm, kteří slevy využívají, patří také manželé Václav a Alexandra Škopkovi z Týnce. Oba pracují v hlavním městě, Václav má ale jízdenku částečně hrazenou zaměstnavatelem, proto má slevy vyřízení jan na železnici. „Sloužím v denních a nočních směnách, proto využívám i vlak,“ připomněl. To jeho žena si kupuje takzvanou pásmovou jízdenku do autobusu. „Díky tomu mohu cestovat do Prahy z domova třeba čtyřikrát za den. Na jízdném ušetřím denně téměř dvacet korun,“ potvrdila Alexandra Škopková.

Zatímco dříve byly předplatné jízdenky běžné především na železnici a cestující v autobusech ušetřit nemohli, současnost je zcela jiná. „Jednorázové jízdenky koupené v autobusu mají kromě pásmové i časovou platnost. Ale u předplatných jízdenek není časová platnost důležitá, roli hraje jen počet tarifních pásem,“ upozornil Jan Vachtl.

Druhou možností je elektronická čipová karta Lítačka, která nahradila původní Opencard. Můžete si na ní nahrát předplatné kupóny a na území Prahy má i další využití. Kvůli jejímu získání cestující do Prahy jezdit nemusí. Může si ji zařídit třeba i z pohodlí domova prostřednictvím webu.