Jeli do Francie, aby podpořili český hokejový tým

Pecerady - Fandit z plna hrdla, křičet tradiční sportovní hesla, mávat českými vlajkami, radovat se z výhry. To všechno chtěli zažít peceradští fanoušci ve Francii. Skupinka mužů z benešovského okresu se proto rozhodla vyjet za hranice svých domovů a tak podpořit naše hokejisty na Mistrovství světa v hokeji.

Peceradským fanouškům nestačilo jen sedět doma u televize či koukat na zápasy v hospodě, ale vydali se přímo do centra dění, do Paříže ve Francii. Výpravu naplánovali několik týdnů dopředu, aby měli zajištěné vstupenky. „Na zápas Česka s Finskem nás jelo čtrnáct. Dobře se známe, jelikož všichni, krom dvou týneckých, bydlíme v Peceradech,” uvedl Roman Hudrlík, jeden z účastníků výpravy na Mistrovství světa v hokeji ve Francii. Překvapením pro muže byla cena výpravy. Zaplatili totiž jen 3 300 korun za osobu se vším všudy. Když ale jeli na zápas do Prahy, v rámci mistrovství v roce 2015, jen vstupenka je stála 3 500 korun.

Skupinka peceradských mužů se dala dohromady při vyjížďkách na hokejové zápasy pražského Lva. Ještě před třemi lety totiž v tomto klubu hrál vlašimský hokejista, Michal Řepík, který peceradskou sestavu zajímá samozřejmě o to víc, jelikož je z okresu.

Letošní výlet začal pro peceradské fanoušky v neděli 7. května. V hlavním městě na ně v deset hodin čekal autobus, který je svezl až do Paříže. „Do Francie jsme jeli doopravdy jen na otočku, na zápas Česka s Finskem. Ani jsme v Paříži nepřespávali. Hned v úterý v dopoledních hodinách jsme byli zpátky v republice,” upozornil Roman Hudrlík.

Nejen peceradští fanoušci, ale dozajista všichni podporovatelé českého týmu, prožívali v pondělí 8. května při zápasu s Finskem velké nervy. „Ale nakonec všechno dobře dopadlo. tedy hlavně pro nás. Když jsme viděl, jak se jedna finská slečna nejdříve raduje z gólů finského týmu a postupně se ji na obličeji objevuje smutek, nevydržel jsem to a dal jsem ji naši šálu. Ono to obecně je s hokejovými fanoušky něco jiného než s těmi fotbalovými,” podotkl Roman Hudrlík. Podle něj sice během hokeje vládne rivalita, ale ve vší slušnosti, což se u fotbalu říci nedá.

Ve Francii si stačili peceradští výletníci ještě užít pařížské metro i výšlap na Eiffelovku a už spěchali domů. Ještě před odjezdem také, v mezích svého jazykového nadání, pohovořili s podporovateli Finska, s kterými se také vyfotili.

Po příjezdu domů, se v Peceradech skupinka mužů stále schází i u příležitostí dalších zápasů. Především zdejší hospůdka jim slouží jako základna. Paní hospodská jim otevře i mimo otevírací dobu. Ještě aby ne, když právě peceradští patří k těm, které na televizních obrazovkách viděli všichni pečliví pozorovatelé zápasů českého týmu. Při utkání s Finskem byla vlajka s nápisem Pecerady vidět přímo po pravé straně gólmana, za plexisklem.

Už nyní mají peceradští fandové naplánovanou další výpravu. Příští rok, až bude Mistrovství světa v hokeji v Dánsku, vypraví se i tam. Dozajista pojedou také na Slovensko, kde by mistrovství mělo být za dva roky.