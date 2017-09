Jednání o zábavním parku v Benešově dostalo zelenou

Benešov – O budoucnosti části prostoru v někdejších Táborských kasárnách, jednali při své první poprázdninové schůzi zastupitelé. A i když se zatím město k ničemu, kromě dalšího jednání o možnosti výstavby zábavního parku nezavázalo, vyvolalo tohle téma více než hodinovou diskusi.

Zatímco ze strany koaličních politiků z ČSSD, ANO a TOP 09 zněly argumenty pro vznik parku, zastupitelé stran opozičních, z ODS, VPM a STAN či tichého podporovatel koalice, KSČM, vyzývali k opatrnosti, nebo se už rovnou stavěli proti investici soukromé firmy ve výši 15 milionů euro.

Tu by do Benešova chtěla přinést realitní a investiční skupina TNI, která zakoupila od belgických majitelů licenci na zamýšlený rodinný zábavní park. V Česku chce vytvořit hned tři taková zařízení umístěná nikoliv ven, pod širé nebe, ale do hal. Jak by to chtěla udělat, přednášel při středeční schůzi zastupitelů zástupce TNI Ivan Lackovič, pověřený řízením projektů v ČR. „Předpokládáme, že do parku přijde za rok tři sta tisíc lidí a jeho denní kapacita je až tři a půl tisíce návštěvníků,“ uvedl Lackovič.

Připomněl, že velkou výhodou benešovského zábavního parku by byl jeho celoroční provoz nezávislý na rozmarech počasí. „Vůbec se neobáváme o úspěšnost tohoto projektu,“ řekl.

Kdo se ale už nyní začal obávat, byli opoziční politici. Například Jaroslav Hlavnička přinesl vizualizaci prostou požadovaného investorem. Park by se měl rozprostírat na ploše 35 tisíc metrů čtvrerečních. Hlavnička prostor zhruba 190 krát 190 metrů zakreslil do měřítka centrálního Masarykova náměstí a upozornil znovu, že Táborská kasárna jsou poslední lokalitou, kde se Benešov může rozvíjet. „Park vítám, takový zásah do prostoru kasáren to nebude,“ reagoval Pavel Dvořák a připomněl, že jen malý počet turistů z Konopiště zavítá také do Benešova. „Teď máme možnost to změnit,“ uvedl s tím, že turistický ruch přinese městu rozvoj.

Podle zástupce investora v regionu zůstane třetina v parku utracených peněz. Restaurace, která tam vedle atrakcí má také být, bude podle něj nakupovat suroviny od místních dodavatelů. Práci v parku má v sezoně najít až sto lidí, mimo ni pak polovina tohoto počtu.

Zdeněk Zahradníček se například obával důsledků nárůstu automobilového provozu ve městě. „Auta by do parku přijížděla přes kruhovou křižovatku U topolu kolem továrny Baest v Černém lese, tedy nikoliv přes centrum,“ vysvětloval starosta Petr Hostek.

Pak zastupitelé hlasovali o tom, zda v jednáních pokračovat dál, či je rovnou ukončit. Šestnáct z přítomných třiadvaceti politiků bylo pro, dva proti a pět se zdrželo hlasování. Na příští jednání zastupitelstva by proto měl investor přinést vizualizace objektů parku zasazené do konkrétního prostoru kasáren.