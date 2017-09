Jaroslav Doubek zdolal řeku Sázavu. Na raftu a v 85 letech

Sázava /FOTOGALERIE/ - I když hlavní sezona vodáků již skončila, stále jsou na řece Sázavě vidět lodičky s vodáky, kteří s nadšením sjíždí místní jezy. letos mezi mě přibyl i Jaroslav Doubek, muž, který si svůj vodácký sen splnil v neuvěřitelných 85 letech. Se svými blízkými se vydal řeku na Benešovsku sjet.

Nejdříve měl být vodácký zážitek pro Jaroslava Doubka překvapením k 85. narozeninám. „Tátovi jsme nakonec museli prozradit, že jedeme společně na vodu. Neodmítl a vzal s sebou i svou přítelkyni,“ předeslala dcera Jaroslava Pospíšilová.





Vodákem nikdy Jaroslav Doubek nebyl, i když vždy své rodině záviděl zážitky ze sjíždění českých řek. „Chtěl bych to jednou zažít také,“ svěřil se jednou Jaroslav Doubek své dceři a ta na jeho přání nezapomněla.

Čtyřčlenná parta vodáků, mezi kterými nechyběl ani nováček Jaroslav Doubek, se tak nyní vydala nejdříve do Českého Šternberka, odkud vyjela vláčkem do Kácova. „Tam jsme si vyzvedli raft. Táta seděl vepředu lodi, my ženy po stranách. Můj muž vzadu,“ popsala Jaroslava Pospíšilová rozmístění posádky v raftu.

ZA ROK NA VLTAVU

Po cestě si jich všímalo plno vodáků, někteří mladí při pohledu na Jaroslava Doubka nemohli schovat úsměv. „Říkali nám, jak dobrý je to nápad. Že příště musí vzít i své rodiče,“ doplnila dcera Jaroslava Doubka. I tak se ale po úspěšném absolvování sjezdu po řece prý začala obávat, zda to se zážitkem z vody nepřepískla. Nechtěla, aby kvůli jednodenní akci potom tatínek trpěl na bolavé klouby či záda. Opak byl ale pravdou. „To bylo tak nádherné. Představoval jsem si, že plujeme po řece někde v Kanadě,“ shrnul své pocity Jaroslav Doubek s tím, že příští rok by rád se svou přítelkyní vyrazil na vodu znovu. Chtěl by sjet řeku Vltavu.