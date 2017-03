Jarního úklidu se dočká i příroda na Benešovsku

Benešovsko /FOTOGALERIE/ - Jarní úklid není jen doménou českých domácností, ale během dubna i přírody.

Díky projektu Ukliďme Česko se mohou zájemci přidat k uklízení odpadu nashromážděného během zimy v ulicích, parcích či lesích po celé České republice. Na Benešovsku je aktuálně v systému ekologického programu přihlášeno 17 organizací, sdružení či soukromých iniciátorů, kteří chtějí přírodě tímto způsobem přispět.

Mezi institucemi, které přírodě na Benešovsku aktivně pomáhají nejen v rámci projektu Ukliďme Česko, je i benešovská střední odborná a zdravotnická škola. Studenti i učitelé této školy by chtěli i letos uklízet ve svém blízkém okolí. V systému projektu jsou přihlášení, nyní jen stačí vše zorganizovat, domluvit spolupráci s městem Benešov a zdejšími technickými službami. Ty zajišťují odvoz odpadu či dovezení kontejneru. Termín úklidu má škola předběžně naplánovaný na 6. duben.

Studenti Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy v Benešově mají letos uklízet již po třetí. V odklízení odpadu jsou zkušení. Za minulý rok dokonce dostali v rámci projektu ocenění. „Minulý rok jsme byli se studenty při uklízení extra úspěšní. V celé republice se uskutečnilo 2066 úklidů, a naše škola byla mezi třemi nejlepšími. Naši studenti totiž sebrali 3,2 tun odpadu za jedno dopoledne, což je vlastně 70 kilogramů na osobu. Doopravdy nás to stálo hodně sil, ale díky tomu také vím, že si naše děti více váží čistého okolí,” podotkla iniciátorka úklidu v Benešově, učitelka ze Střední odborné a zdravotnické školy Hana Kohoutová. V prosinci se vybraní proto zúčastnili předávání cen, díky třetímu místu dostali i finanční cenu. Škola za vyhrané peníze vyslala celé školní, úklidové komando minulý pátek na výlet do zábavného centra.

Akci uspořádali, aby si studenti více vážili přírody

Hana Kohoutová začala úklid po Benešově pořádat především proto, aby si studenti více vážili přírody a odpadky jen tak nevyhazovali. Díky reakcím dětí si je aktuálně jistá, že řada z nich pořádek venku udržuje. „Studenti reagují na úklid velice pozitivně. Říkají, že by už sami nic do přírody nevyhodili. Spíš se nyní diví, že je všude tolik odpadků. Někteří studenti se i posléze zúčastňují jiných úklidových akcí jako je třeba Čistá řeka Sázava,” doplnila.

Na úklid se zúčastnění nejvíce soustředí v okolí školy. Jejich zraku ale neuniknou ani lokality vzdálenější. Minulý rok během své cesty zlikvidovali třeba černou skládku směrem na Kavčák, která se na místě bohužel opět tvoří. Stejnou trasu by iniciátorka úklidu chtěla zachovat, stejně jako počet studentů. „Loni uklízelo 47 dětí. Letos bude počet studentů obdobný, jelikož musíme také zajistit dozor ze strany učitelů, kteří budou nad studenty dohlížet. Sice bychom měli určitě více zájemců z řad studentů, ale musíme vše naplánovat tak, aby se jim nic nestalo a zajistili jsme nad nimi dohled v rámci výuky,” doplnila Hana Kohoutová.

Během úklidu nemají studenti klasickou výuku ve škole, ale uklízejí v rámci enviromentální výchovy, která se na škole musí vyučovat. „Díky této akci můžeme studentům něco z předmětu představit v praxi, v terénu. V osm hodin shromáždíme studenty v jedné učebně, kde dostanou poučení o bezpečnosti práce, jak se jednotlivý odpad třídí, co dělat s nebezpečným odpadem a jak se zachovat, když najdeme injekční jehlu. V loni jsme volali městskou policii kvůli nálezu použité jehly,” dokončila Hana Kohoutová s tím, že co z odpadu jde vytřídit, to společnými silami třídí. Ve škole třídí během celého roku mimo jiné i papír, plast, víčka na charitu a plechovky. Studenti mají každý měsíc službu, při které odpad vynáší do speciálních kontejnerů u školy.

Ukliďme Česko na Benešovsku, seřazené podle data

25. 3. od 14 hodin Ostrov, pořádá Spolky obce Ostrov - volná kapacita 30 osob

3. 4. od 9 hodin Vrchotovy Janovice, pořádá městys - již není možné se k úklidu přihlásit

3. 4. od 9 hodin Neveklov, pořádá soukromá osoba - volná kapacita 20 osob

3. 4. od 9 hodin Benešov, pořádá město - již není možné se přihlásit

6. 4. od 9 hodin Benešov, pořádá Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov - není volná kapacita

8. 4. od 9 hodin Benešov, pořádá firma Ilustrované papírnictví Benešov - volná kapacita 10 osob

8. 4. od 9 hodin Benešov, pořádá Hnutí Ano - volná kapacita 20 osob

8. 4. od 8 hodin Poříčí nad Sázavou, pořádá obec - volná kapacita 30 osob

8. 4. od 9 hodin Dolní Kralovice, pořádá soukromá osoba - volná kapacita 16 osob

8. 4. od 9 hodin Soutice, pořádá organizace Kalňáci - volná kapacita 20 osob

8. 4. od 9 hodin Čechtice, pořádá Základní škola Čechtice - volná kapacita 17 osob

8. 4. od 9 hodin Miličín, pořádá soukromá osoba - volná kapacita 20 osob

8. 4. od 11 hodin Louňovice pod Blaníkem, pořádá soukromá osoba - volná kapacita 20 osob

8. 4. od 14 hodin Čerčany, pořádá Táborový spolek Kormidlo - volná kapacita 15 osob

8. 4. od 14 hodin Mezno, pořádá organizace Mezeňák - volná kapacita 25 osob

12. 4. od 9 hodin Benešov, pořádá SOU Stavební Benešov - volná kapacita 20 osob

22. 4. od 10 hodin Vlašim, pořádá Vlašimská astronomická společnost - volná kapacita 20 osob

