Jak hodnotí Oldřich Vytiska svůj konec na místě ředitele benešovské nemocnice?

Benešov – Přesně tři roky po té, co se v únoru 2013 rozešel Oldřich Vytiska (ČSSD) s tehdejším hejtmanem Davidem Rathem, nastoupil v Benešově na post ředitele Nemocnice Rudolfa a Stefanie. V ředitelně ústavu vystřídal Petra Hostka (ČSSD), který se v lednu 2016 stal starostou Benešova a oba posty do té doby zastával současně. Teď Vytiska skončí, což avizoval i náměstek hejtmanky Martin Kupka.

Oldřich Vytiska.Foto: Petr Ballek

Nechává vás prohlášení náměstka pro zdravotnictví Martina Kupky klidným?

Nechává. Je jen na rozhodnutí jediného akcionáře a tím je Středočeský kraj, jestli bude vypisovat výběrové řízení nebo ne.



Proč myslíte, že kraj nyní vypisuje výběrové řízení, když ve vašem případě stačilo jeho rozhodnutí?

Pokud je nové vedení kraje přesvědčeno, že výběrové řízení pomůže k ještě lepším hospodářským výsledkům nemocnice, tak je to správně.



Jak zhodnotíte vaši misi po odchodu Petra Hostka?

Hodnocení musím přenechat jiným. Zaměstnancům, pacientům a akcionářům. Musíte se zeptat jich. Vím jen, že působení mého předchůdce bylo hodnoceno velmi pozitivně a za jeho vedení dosáhla nemocnice velmi dobrých hospodářských výsledků.



Tak zkuste prosím alespoň zhodnotit, co se v benešovské nemocnici povedlo.

Byla zahájena celá řada nových projektů, z nichž některé jsou již dokončeny. Jedná se například o oplocení celého areálu nemocnice, uvedení do provozu nového počítačového tomografu nebo třeba obměna lůžek za nová elektricky polohovatelná. Dále jsme spustili projekt modernizace dětského oddělení, modernizace oddělení lůžek ošetřovatelské péče, spánková laboratoř, a v přípravě je pro letošek také modernizace gynekologicko – porodnického oddělení, centrální příjem, lůžková rehabilitace a mnoho dalších projektů.



Podařilo se dotáhnout do cíle záležitosti, které rozpracoval Petr Hostek? Které?

Ano samozřejmě všem projektům před realizací předchází příprava, získání finančních zdrojů a pak následuje realizace. Některé z projektů jsem jmenoval v předešlé odpovědi. Rozhodně bychom také neměli opomenout mezi úspěchy to, že benešovské zařízení získalo mezi nemocnicemi v celé ČR první místo za rok 2016 v hodnotícího projektu Nejlepší nemocnice v oblasti Bezpečí a spokojenost zaměstnanců. Soutěž organizovala organizace HealthCare Institute (HCI), která do porovnání zahrnula celkem 155 nemocnic s akutními lůžky z celého Česka. A to je také myslím, velmi důležitý parametr úspěšnosti benešovského zdravotnického zařízení.



Kde se naopak nepovedlo to, co jste si plánoval nebo co bylo rozpracovaného?

Samozřejmě nejsou všechny projekty realizovány a některé ani započaty, neboť ne vše lze realizovat okamžitě. Oprávněných potřeb má nemocnice mnoho a finanční zdroje jsou omezené. Loni jsme hospodařili tak, aby hospodářský výsledek byl kladný a nemocnice nebyla ve ztrátě.



A teď ještě jednou o výběrovém řízení na post nového ředitele nemocnice. Přihlásíte se také?

Vy by jste se hlásil do funkce z které odcházíte? Asi ne, že.



Co máte v plánu po odchodu z Benešova?

Půjdu pracovat někam jinam, kde o mou práci bude zájem.



Máte už nějaké místo vyhlédnuté, slíbené popřípadě už jisté?

Nechám to, až přijde ten správný čas, kdy se budu muset konkrétně rozhodnout.



Až skončíte na místě ředitele Nemocnice Rudolfa a Stefanie, dáte si nějaký čas od práce klid?

Neplánuji žádné volno.