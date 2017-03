„Jaderná baba" má podle MV odstoupit, Drábová to odmítá

Pyšely – Ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, místostarostka Pyšel, se loni stala hlavní hvězdou krajských voleb hnutí Starostové a nezávislí.

Dana Drábová. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Už tehdy k ní směřovaly otázky, zda se bude věnovat politice nebo práci ve státním úřadu. Úvahy o svém odchodu z z něj ale vehementně odmítala a stala se neuvolněnou zastupitelkou kraje. Jí je dosud.

Také čtěte: Benešovský Pivovar Ferdinand kdysi rozdával žetony, teď se mu vrátily



Ministerstvo vnitra nyní vydalo zprávu, že považuje souběh funkce krajského zastupitele a vysokého státního úředníka za neslučitelný. O mandátu Drábové zastupitelstvo Středočeského kraje ale odmítlo jednat a sama Drábová odstoupit z krajského zastupitelstva nehodlá.

Nepřehlédněte: Expert na bezpečnost: Hrozbu teroru je velmi těžké snížit

Platí to, i když by podle MV lidé ve vedoucí funkci ve státní správě měli do tří dnů po ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva vybrat mezi prací v čele úřadů a působením v politice