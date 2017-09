Internetové Rádio Benešov má začít vysílat ještě letos

Benešov – K informacím předávaným veřejnosti v tištěné podobě prostřednictvím měsíčníku Benešovské radniční listy, se do konce roku přidá další radniční kanál – internetové rádio. Jeho hlavním úkolem bude přenos čerstvých aktuálních zpráv z Benešova a jeho okolí směrem k občanům.

Benešovská radnice na Masarykově náměstí.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Kromě událostí rádio posluchačům nabídne i bloky zaměřené na kulturu, historii města, děti, školy a nebudou tam chybět třeba ani hudební hitparády nebo pořady o významných rodácích nebo místních ochotnících či kapelách,“ uvedla Veronika Kondrátová z vedoucí Oddělení komunikace Městského úřadu Benešov.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o internetové rádio, najdou posluchači na jeho webových stránkách také odkazy na zveřejňované informace nebo dokumenty města.

Rádio poběží automaticky non stop podle zadaného programového listu, který bude sestavený na celý měsíc. Běžné denní zpravodajství bude nahrané a veřejnosti předávané opakovaně, tématicky zaměřené pořady pak budou mít svůj pevný čas. Také proto provozovateli městského rozhlasu odpadne nutnost vybudovat klasické rozhlasové studio a zaměstnat moderátory.

„Současně však bude možné do předem naprogramovaného vysílání vkládat živé vstupy a předávat ty nejaktuálnější informace veřejnosti,“ připomněla Kondrátová.

Impulzem ke vzniku městského rádia pod hlavičkou Kulturního informačního centra je podle starosty Petra Hoska vzrůstající obliba Benešovských radničních listů. „Ohlasy k nim máme i z Bystřice či Votic,“ potvrdil starosta s tím, že tým, který radniční periodikum vytváří, bude také za internetovým vysíláním z Benešova. „Troufají si na to a dostanou na to prosto bez nároků na zvýšení platu,“ zažertoval starosta při tiskovce.

Kolik bude internetové rádio město stát, zatím radnice neví. „Řešíme to se společností, která poskytuje platformu internetového rádia a to, kolik to bude stát, bude záležet na tom, jaké služby bude rádio poskytovat a jaké si nasmlouváme,“ vysvětlila Veronika Kondrátová.

Cena vzniku a provozu rádia zajímá například také opozičního zastupitele Luboše Machuldu. Jak uvedl, o rádiu dosud ani neslyšel. „Prostředků, které město má, je omezeně a radnice by proto měla pečlivě vážit, kam je investuje,“ upozornil komunální politik.