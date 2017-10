I simulovaná nehoda byla pro ženu děs a hrůza

Votice /FOTOGALERIE/ - O lepší dopravní obslužnost stojí ve Voticích. Cestující by díky integraci veřejné dopravy nejen ušetřili, ale i si značně zkrátili cestu. Území Voticka by mělo být zaintegrováno také ve veřejné dopravě. Alespoň o to stojí vedení města Votice, a proto stále jedná jak s Krajem, tak také s Ministerstvem dopravy.