I hodinové zpoždění mohou mít vlaky z Prahy do Benešova

Votice – Přípravy fotbalistů Votic se v poslední době minimálně mění. Mužstvo zůstává již čtyři roky při sobě, bez větších změn, což mu nevadí a trenér Martin Bárta věří, že by sehranost týmu měla v nastávající sezoně I. A třídy kulminovat. „Bylo by dobré, kdybychom se pohybovali někde nahoře, to znamená do pátého místa. Je to v silách mužstva, za tím si stojím,“ má jasno kouč loni šestého mužstva soutěže, ale zároveň varuje: „To jsem si myslel i před loňskou sezonou, a jak to po podzimu dopadlo (13. místo). Musíme zůstat kompaktní a musí se nám vyhýbat dlouhodobější zranění. Poté věřím, že navážeme na jarní výkony.“