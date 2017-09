Hurikán překazil plány české vědkyni z Vlašimi

Vlašim - Hurikán Irma zpustošil Floridu a spousta lidí z této oblasti utekla. Třicetitříletá vědkyně Petra Surynková z Vlašimi, která se zabývá aplikovanou geometrií, se tam ale naopak chystá v rámci Fulbrightova stipendia.

Do Miami měla vyrazit již 11. září. Bohužel kvůli hurikánu nikam neodletěla. Její let byl zrušen. „O situaci jsme se začala zajímat již dříve a let se mi podařilo přesunout na 18. září. Samozřejmě se ale obávám, jak bude oblast po hurikánu vypadat,“ předeslala Petra Surynková.

Její čeští známí, kteří na Floridě žijí již od 60. let minulého století, kdy emigrovali z Čech, vnímají Irmu jako všední záležitost. Hurikány totiž nejsou v Americe nic ojedinělého. „Žijí v Boca Ratonu na západním pobřeží, kde budu pobývat i já. Ve městě prý foukal silnější vítr. Ale naštěstí bylo pravděpodobné, že se hurikán Boca Ratonu vyhne,“ doplnila Petra Surynková.

Obyvatelé amerického města se podle vědkyně sice pokoušeli dostat pryč, ale letecké spoje byly předražené a dálnice zacpané. Vypadla navíc i elektřina. Ve chvíli, kdy Petra Surynková na Floridu dorazí, už by ale měla být v provozu. „Rodiče mají strach, ale jsou vcelku zvyklí. Bratr pobývá delší dobu v Japonsku, kde naopak zažívá častá zemětřesení. Tamní obyvatelé to také nikterak neprožívají,“ doplnila Surynková.

O stipendiu

Fulbrightovo stipendium získala Petra Surynková na základě vědeckého projektu, který se týká aplikované geometrie. Jako odborná asistentka na Karlově univerzitě procesem musí projít, aby mohla ve své práci pokračovat. Musí absolvovat i různé stáže. Díky práci na Floridě získá podporu mezinárodního týmu, což je důležité v tom, aby ona i čeští vědci, udrželi krok s kolegy ve světě.

Rodačka z Benešova, která celý život žije ve Vlašimi, se k vědě dostala právě na vlašimském gymnáziu. Díky své učitelce matematiky si zamilovala geometrii. Posléze tak vystudovala Matematicko fyzikální fakultu na Karlově univerzitě v Praze.

V roce 2014 dodělala doktorandské studium a tak mohla pokračovat ve svém oboru Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie. Kvůli práci působila delší dobu i v Rakousku v Linzu, do Ameriky ale odlétá na dlouhodobý pobyt poprvé. „Musela jsem si zařídit pracovní vízum. Grant je na sedm měsíců, díky grace period ale mohu v USA zůstat ještě 30 dní před a po uplynutí grantu,“ doplnila Petra Surynková.

Před cestou si zařídila také mezinárodní řidičský průkaz. Nezapomněla ani na fakt, že se v říjnu v České republice konají volby. Své právo volit plánuje využít, byť bude na území USA. Aktuálně má vyplněnou žádost o voličský průkaz, ten jí ale budu muset někdo z příbuzných poslat později. „Vydávají ho až několik dní dopředu před volbami. Jsem zvědavá, zda se mi podaří najít naše zastupitelství,“ dodala Petra Surynková.

Po absolvování devítiměsíční cesty se Petra Surynková opět vrátí na Karlovu univerzitu v Praze, kde učí a zároveň bádá. Stejně tak přijede i domů do Vlašimi, kde se zase bude věnovat svým koníčkům, tanci, vyrábění z korálků či háčkování.