Holubi ničí fasády domů, nejen Benešov to stojí statisíce korun

Benešov - Až se jednou budou sčítat škody, které na fasádách objektů v Benešově způsobili zdivočelí holubi, vyšplhají se cifry do mnoha desítek, možná i stovek tisíc korun.

Asi nejvýrazněji svou stopu zanechávají opeřenci na fasádách dvou objektů v samém centru města. Nejsou jimi nějaké zapadlé pastoušky, nýbrž dvě dominantní budovy na Masarykově náměstí a v Tyršově ulici.

Jak se proti hnízdění holubů bránit, dokazuje objekt Okresního soudu Benešov. Na římsách jsou trny, které ptákům brání dosednout a fasáda soudu je dlouhodobě poměrně čistá.

Podobné opatření přijaly už před lety na svých objektech jak město Benešov, tak římskokatolická církev. Jenže ani to není všelékem. Dokreslují to bílé lajny trusu na fasádách Hotelu Pošta a kostela sv. Anny. Trny bránící dosednutí ptáků totiž za mnoho let opeřenci dokázali překonat a v některých místech tedy mohou v klidu odpočívat, nebo dokonce zahnízdit. „Natahali tam už tolik materiálu, že jím trny překryli," zjistil stavební technik Arcibiskupství pražského Roman Lutz.



Podle starosty Benešova Petra Hostka město trny bránící přistávání holubů čas od času obnovuje. Právě na Hotelu Pošta to ale příliš patrné není. Hotel je ale dlouhodobě velkou bolístkou Benešova, kterou holubi a jimi zašpiněná fasáda jen umocňují.



Na boj se zdivočelými holuby Benešov vydává každoročně stovky tisíc korun. Potvrdila to i Ivana Zemanová, vedoucí Odboru ekonomiky a finančního řízení. Z rozpočtu města vyčetla, že právě na tuto problematiku radnice na letošek věnuje 200 tisíc korun. Oproti loňskému roku je tato částka vyšší o 50 tisíc.



Stejný problém řeší i majitel kostela sv. Anny, který stojí hned naproti Hotelu Pošta. Stavební technik Arcibiskupství pražského, Roman Lutz, který se stará o obnovu památek, k nimž benešovská svatá Anna patří, ví, že zdivočelí holubi jsou skutečně velký problém, který nelze řešit jen v rámci jedné stavby. Měl by se podle něj řešit komplexně ve spolupráci všech majitelů objektů v centru. Holubi totiž nejsou ničí a vlastně patří všem a také všem škodí.