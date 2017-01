Historie a umění je její koníček i práce

Benešovsko - Zatím jedno jediné zařízení v okrese Benešov zakázalo kvůli zhoršující se situaci s chřipkami návštěvy. Ale není to, jak by se možná dalo očekávat, nemocnice. „Ve spolupráci s KHS vyhlásíme omezení nebo úplný zákaz návštěv na lůžková oddělení, jakmile k tomu situace dospěje," ujistil mluvčí nemocnice Petr Ballek. Oním zařízením je domov důchodců. Potvrdila to Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického KHS Benešov, ale konkrétnější nebyla. Zato připomněla, že takových omezení může co nevidět přibýt.