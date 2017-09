FOTO: Přes Čtyři zámky šli chodci po třiapadesáté

Týnec nad Sázavou - Celkově už 53. ročník pochodu Přes čtyři zámky odstartoval v sobotu 16. září v sedm hodin ráno v týneckém vodáckém centru.

„Bohužel v okolí je řada akcí, některé dokonce turistické,“ připomněla Marie Šlesingerová z pořádajícího KČT Týnec nad Sázavou.

Konkurenci pochodu, jednomu z nejstarších v Česku, dělaly týž den a ve stejný čas také výšlapy v Bystřici a Jílovém u Prahy.

Z Týnce se turisté vypravili na pět různě náročných tras. Ta nejdelší dálkoplazy skutečně zavedla přes čtyři zámky. „Cestou se dostanou na Konopiště, Vysokou Lhotu, Pyšely a Kamenici,“ připomněl další z organizátorů, Stanislav Šípek.

Přijel i Ladislav Pokorný z Velkých Opatovic, města v okrese Blansko. „Pracuji na Benešovsku, proto jsem se tentokrát rozhodl nejet na víkend domů a jdu poprvé tento pochod,“ uvedl muž a na focení svlékl turistické oblečení, aby odhalil nášivku odkazující na jeho domovinu. „Jdu sedmadvacet kilometrů,“ dodal, než vyrazil do terénu.

Stejnou trasu si vybrala také trojice kamarádů z Prahy. „Jdeme už počtvrté,“ potvrdila Pavlína Trombíková. „Na padesátku jsme si netroufli, byli bychom moc unavení,“ konstatovala, i když vzápětí přiznala, že chodí pravidelně každou sobotu, a když to jde, tak i neděli. „Chodíme opravdu strašně rádi a vlastně už bez toho ani nemůžeme být. Pokud se neúčastníme nějakého organizovaného pochodu, jdeme sami. Vyjedeme za Prahu autem nebo vlakem, ale jen do Středočeského kraje. Nejčastěji chodíme v okolí Říčan,“ doplnila Pavlína Trombíková a z míry ji nevyvedla ani neplánované zastavení na krátký rozhovor. „Nevadí nám to, aplikace v mobilu zaznamená i tuhle zastávku a tak budeme přesně vědět jak rychle a jak dlouho jsme naši trasu šli,“ dodala.

Organizátoři budou na poslední pochodníky čekat v místě startu až do 19 hodin.