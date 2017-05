Fotbalový areál v Úročnici využijí vedle domácích také mládežnická družstva Benešova

Benešov /FOTOGALERIE/ – Zázemí pro profesionální fotbal, hřiště pro pralesní ligu. Právě v takovém duchu hovořil starosta Benešova Petr Hostek o sportovním areálu v Úročnici, osadě pod správou Benešova. Do něj během uplynulých několika let nateklo z rozpočtu města více než 10 milionů korun.

Fotbalový areál v Úročnici využijí vedle domácích dospělých týmů hrajících II. a IV. třídu také mládežnická družstva SK Benešova zařazená do sportovního střediska mládeže.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Je tam hezky udělaná společenská místnost se stoly a pípou,“ popisoval starosta. „Upřímně řečeno, je to skvělá kalírna. Ale pro utužování kolektivu tam na návsi mají jiný vhodný objekt,“ ohodnotil Hostek.

Hřiště i jeho zázemí patří městu Benešovu. A to má teď s areálem své záměry. Hodlá tam vylepšit hrací plochu a situovat tam jedno z hřišť sportovního střediska mládeže. „Pro jeho udržení a přísunu dalších peněz do mládežnického fotbalu potřebujeme odpovídající zázemí i dostatek hrací plochy. A z toho důvodu nám nezbývá nic jiného, než dát hřiště v Úročnici dohromady. Uvažovali jsme jak o přírodní trávě, tak i o umělce,“ uvedl starosta Benešova.

Do 11. května musí ředitel Městských sportovních zařízení Petr Kotouč předložit radě města koncepci využití úročnického sportoviště. „Nejvíc bude areál využívat fotbalový Sportovní klub Benešov. Díky tomu se do Úročnice přesunou na tréninky a také zápasy čtyři mládežnické kategorie,“ připomněl ředitel s tím, že se MSZ budou snažit pomoci rodičům mladých sportovců s logistikou, tedy s dopravou a to například prostřednictvím mikrobusu.