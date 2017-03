Dopravu v Benešově omezí návštěva prezidenta Česka

Benešov – Na dvoudenní komplikace související s návštěvou hlavy státu, Miloše Zemana ve městě u Konopiště by se už nyní měli připravit motoristé.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Martin Divíšek

Prezident České republiky přijede do Benešova ve čtvrtek 6. dubna, ale přechodné úpravy provozu na benešovských pozemních komunikacích odstartují už den předem. Budou se týkat centrální části města.

Už ve středu 5. dubna od 18 hodin mobilní značení zakáže zastavení silničních vozidel v ulicích Tyršově, Na Karlově a také v malé spojnici mezi ulicemi Villaniho a Na Karlově, Školní. Dopravní opatření skončí v den návštěvy Miloše Zemana, ale až dlouho po jeho odjedu, ve 22 hodin.

Ve středu začne platit, ale až od 22 hodin, stejné opatření, tedy zákaz zastavení, také v úseku Tyršovy ulice od křižovatky s ulicí Vnoučkovou. Samozřejmě se stejné nařízení bude týkat i Masarykova a Malého náměstí a také ulice Na Karlově a to už od staré obřadní síně. Auta nebudou moct stát ani na prostranství kolem Kulturního domu Karlov. Do normálu by se provoz v centrální části Benešova měl začít vracet po ukončení opatření. To stanovil odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov na čtvrtek 6. dubna ve 20 hodin.

Kvůli uzavření Masarykova a Malého náměstí by se ale řidiči, při jízdě Tyršovou ulicí směrem k centru, dostali kvůli současné úpravě provozu ve Vnoučkově ulici, do pasti. Proto úřad stanovil, že se od 22 hodin ve středu 5. dubna do čtvrtka 6. dubna 20 hodin bude Vnoučkovou ulicí, na rozdíl od současné situace, jezdit tamní jednosměrkou opačným směrem. Tedy od prodejny Baťa k Obchodnímu domu Hvězda.

Současně kvůli návštěvě vysokého ústavního činitele zůstane zcela mimo provoz parkoviště Pod Brankou a to už od středeční 18 hodiny do čtvrteční desáté dopoledne

Podle informací Karla Hlaváčka ze silničního správního úřadu, bude poté zmiňované parkoviště k dispozici veřejnosti. „To především s ohledem na rodiče dětí, kteří je povedou k zápisu do první třídy Základní školy Na Karlově,“ vysvětlil čas znovuotevření parkoviště pracovník Městského úřadu Benešov.

