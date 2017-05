Domašín chtějí zvelebovat. Kdy práce začnou, se neví

Domašín /FOTOGALERIE/ - Obyvatelé části Vlašimi, Domašína, stále čekají, kdy přijde řada s opravami jejich domoviny i na ně. Vedení města již řadu let slibuje přeměnu bývalé domašínské radnice, opravu tehdejší školy i vytvoření dalšího hřiště.

Budovu bývalé domašínské radnice chce vedení města Vlašimi opravit již řadu let. Na řadě je fasáda objektu.Foto: Deník / Sedláková Lucie

I přesto, že již před rokem se zastupitelé spolu s domašínskými sešli a diskutovali nad tím, co by občané chtěli změnit, nic se stále neděje.

Právě minulý rok se mohli v Domašíně radovat, jelikož alespoň na některých slibovaných projektech se začalo pracovat. Jednalo se především o centrum vesnice, kde bylo upraveno náměstí spolu s parkovacími místy, silničními značeními i autobusovými zastávky. I tak je ale na pohled náměstí stále nedodělané. Navíc se na některé části centra nese ze strany obyvatel kritika. „Řada lidí si stěžuje na ostrůvek v silnici, který je přímo naproti autobusových zastávek. Když totiž zastaví autobus, v protisměru také, tvoří se kolony a řidiči nemohou autobus předjet. Všichni si lámeme hlavu nad tím, proč tam město nenechalo vybudovat autobusový záliv,” řekl provozovatel domašínského Hostince Na Radnici Roman Kounický. Podle místostarosty Vlašimi Karla Kroupy je věc zřejmá. Autobusový záliv nemohli na domašínském náměstí vystavět, jelikož tato odstavná plocha nesmí být umístěná v centru žádné obce. S úpravami samotného náměstí chce město nadále pokračovat. V plánu je dozajista zasazení další zeleně.

Jenže to obyvatelům Domašína nestačí. Z náměstí se totiž při rekonstrukci ztratila kašna, která je nyní nahrazená betonovým pláckem. Ten nevypadá zrovna používaně, i přesto že jsou na něm nainstalované lavičky. Při loňské schůzi obyvatelé uvedli nejen problém s ostrůvkem na silnici a ztrátou kašny, ale také si postěžovali na vzhled bývalé radnice, která jako jediná mezi ostatními budovami domašínské náměstí hyzdí. „Vyměnili nám okna, ale na zadní část budovy se jaksi nedostalo. Asi proto, že to není vidět. Doufám proto, že avizovanou opravu fasády udělají ze všech stran budovy,” upozornil Roman Kounický, který je v celém objektu se svým hostincem sám. Zde se také naskýtá otázka, jestli nevyužít budovu také pro jiné subjekty či podnikatele. “Ještě před pár lety tu byla pošta, následně soukromník. Od té doby co zemřel, je tu už jen hospoda a v první patře sál, kde pořádám diskotéky či plesy,” upozornil Roman Kounický.

V úvahu připadá možné další využití budovy bývalé radnice, tedy alespoň podle slov místostarosty Vlašimi. Ten zdůraznil, že nejdříve se musí vyřešit účelnost budovy bývalé školy, kde nyní sídlí právě pošta. „Jestliže vyjednáme, že v budově bude sídlit třeba pečovatelská služba, tak poštu přesunout budeme muset. Ideální variantou by bylo umístění do bývalé radnice,” prozradil. Jenže o opravě budovy bývalé školy i radnice se stále jedná. Karel Kroupa poznamenal, že v tuhle chvíli nemohou sehnat firmu, která by především radnici opravila.