Dojet vlakem do Prahy je teď komplikovanější

Benešov – Drobné změně se musí přizpůsobit cestující, kteří jezdí vlakem na trase Benešov u Prahy–Praha hlavní nádraží. Až do páteční 14. hodiny trvá nepřetržitá výluka mezi pražskými nádražími v Hostivaři a hlavním.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Vztahuje se ovšem pouze na směr jízdy do metropole. Osobní vlaky mířící do Prahy jedou odklonem; vynechávají zastávku ve Strašnicích i nádraží ve Vršovicích – a je nutno počítat s tím, že na hlavní nádraží dorazí s pěti až desetiminutovým zpožděním. „Pro jízdu do neobsluhovaných zastávek mohou cestující využít služeb městské hromadné dopravy (tramvaje 22 a 26, autobus 154), případně setrvají v odkloněném vlaku, který pokračuje ze stanice Praha hl. n. dále ve směru Strančice/Benešov u Prahy,“ připomněl Petr Pošta z centrály Českých drah.

Upozornil také, že některým vlakům se mění čas odjezdu – a nebudou obsluhovat zastávky Světice, Praha-Kolovraty a Praha-Horní Měcholupy.



Náhradou za odkloněné osobní vlaky po dobu výluky zastavují na hostivařském nádraží rychlíky mířící do Prahy – ovšem jen pro nástup cestujících pokračujících v jízdě do Vršovic a na „hlavák“. Odbavení je podle Poštových slov stejné, jako by bylo v osobním vlaku – platí tedy veškeré jízdní doklady Pražské integrované dopravy. Týká se to i vlaku Ex 1546, který pod označením Váša Příhoda jezdí do Prahy z Lince. I v případě rychlíků je nutno počítat s tím, že na hlavní nádraží v centru Prahy nedorazí přesně podle jízdního řádu.



Ve čtvrtek a v pátek musí cestující na Benešovsku počítat také se zhruba pětiminutovým zpožděním v úseku Senohraby–Čerčany.

Důvodem je plánovaná výluka jedné ze dvou traťových kolejí. Až do noci na pondělí musí cestující také počítat s tím, že pokračuje výluka na trati Benešov u Prahy–Vlašim–Trhový Štěpánov. Vlaky zde nahrazují autobusy jezdící podle výlukového jízdního řádu; zastávku Znosim obsluhuje zvláštní mikrobusová linka.