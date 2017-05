Do tanečních klubů jezdí mladí mimo okres

Benešovsko - Zatančit si, poslechnout si oblíbenou hudbu, popovídat si s přáteli, užít si volný víkendový večer. To povětšinou mají v úmyslu holky a kluci, když přemýšlejí, jak využít páteční a sobotní večer. Především noční, taneční kluby lákají dospívající pro svou atmosféru. Jenže na Benešovsku je jich poskrovnu, mladí se tak musí vydávat za hranice okresu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Když si dospívající nevyberou z nabídky, musí se uchýlit k výpravám. Ti, kteří žijí kolem Benešova, většinou vyjíždí za zábavou do hlavního města. Naopak votičtí, vlašimští či sázavští volí kluby mimo okres. Čím to je? Na tuto otázku umí nejlépe odpovědět ti, kterých se to týká. „Hlavně hudba, která se v klubech na Benešovsku hraje, není můj šálek kafe,” svěřil se student Jakub Počernický z Vlašimi. Naopak Martina Velíšská by si v hudebních žánrech vybrala, jenže tu trápí jiný problém. „Klubů je tu tak málo, že jsou většinou plné takových dost zvláštních a problémových lidí,” posteskla si.

I pracovnice kulturních center napříč okresem potvrdily, že nabídka tanečních klubů v jejich městech není příliš rozmanitá. Navíc akce v klubech jsou jedině o víkendu, přes všední dny se tak u muziky v klubu mladí nepobaví.

Třeba v Sázavě je podle všeho možné navštívit jen Disco club Chechták. Dnes si tak sázavštví mohou užít Facebook party od 21 hodin. „Ve Vlašimi máme v hotelu Vorlina bowling, kde se o víkendu hraje a je tam i malý taneční parket,“ prozradila pracovnice z vlašimského infocentra. Vlašimští mohou také zajít do baru Vrtule. Samozřejmě nejvíce barů může mladým nabídnout Benešov. Jenom v centru města se nachází pět tanečních klubů.

I tak ale dospívající stále upřednostňují hlavní město. Populárním je také autobusový svoz do Mladé Vožice, kde se každý poslední víkend v měsíci pořádá „gigáč“. „Je skvělé, že nás tam sveze a zase odveze autobus,“ řekla jedna z účastnic.

Anketa: Navštěvujete taneční kluby?

Tereza Lubinská

Tady v Benešově navštěvuju nejvíc asi „Xko“, ale radši jezdím do Prahy, protože tam mě zná málo lidí, neudělám si případnou ostudu a je tam jinej (a lepší) druh lidí. Nejradši mám asi Cross Club.

Vojtěch Tůma

Já osobně moc kluby nenavštěvuju, nenavštěvuju je ani tady v Benešově, ani nikde blízko v okolí. Nevyhledávám je ani v Praze, protože mě nezajímají a nebaví. Takže já nikam nechodím.