Do Táborských kasáren přijedou bourací čety

Benešov /FOTOGALERIE/ - Už v závěru prázdnin či na začátku září chce benešovská radnice nechat zdemolovat první z nevyužívaných objektů v areálu někdejších Táborských kasáren. „Je to škoda, docela dobře si mi tam žilo,“ poznamenal v centru města při otázce Benešovského deníku jeden z bezdomovců. Jméno prozradit nechtěl a odmítl se také nechat fotit. Přesto hovořil poměrně otevřeně. „Měli jsme tam klid, nevím, proč to nechají zbořit, když to sami na nic nepotřebují,“ hodnotil.

Důvod k bourání však mají lídři města logický zabránit kolonizaci prostorů nezvanými hosty. Opuštěné objekty jsou totiž vítanou příležitostí pro přebývání lidí bez domova. Za dobu, kdy kasárny přestaly sloužit vojákům, se tohle místo stalo doslova rájem bezdomovců. A s nimi se do Benešova natáhli také ti, kteří na starosti všedních dní zapomínají nejraději a jen za pomocí alkoholu nebo drog. A to přináší problémy. Jedním z těch největších byl, kromě rozkrádání všeho možného jen trochu prodejného materiálu, nedávný velký požár. Při něm naštěstí nikdo nezemřel, ale i tak byly kvůli jeho hašení v v práci desítky lidí. Právě proto začalo město s „vyháněním“ bezdomovců z jeho majetku. Do Benešova za příležitostí jich přišlo několik desítek. Pochází z blízkého okolí Benešova, ale také z východních Čech či Moravy. V areálu s rozlohou přes 25 hektarů proto město zavedlo jiný režim, než jaký zde byl dosud. ČTĚTE TAKÉ: Krajská veterinární správa se připravuje na mor prasat Samotní strážníci totiž nejsou schopni na takovém území dostatečně efektivně zasahovat. „Od začátku srpna jsme proto zajistili čtyřiadvacetihodinové střežení tohoto prostoru. Věřím, že se situace ve velmi krátké době rapidně zlepší,“ uvedl benešovský místostarosta Jiří Švadlena. „Bez této varianty řešení, kterou je nepřetržité střežení, bychom si se stavem, který se roky v táborských kasárnách bez zásahu kumuloval, neporadili. Všechny tyto kroky mají směřovat ke zkultivování lokality a zvýšení bezpečnosti zde,“ doplnil. Dokončit započatou práci má městu pomoci například i festival Exploration, který se v areálu uskuteční v druhé půlce srpna. Už nyní kvůli tomu město nechalo posekat bujnou vegetaci a celkově si od akce slibuje dobrou propagaci Benešova a právě také odsun zbylých bezdomovců z kasáren. „Přebývaly tady i těhotné ženy,“ popsal jeden z městských strážníků s tím, že přes den bezdomovce v areálu nebylo vidět, protože se potulovali po městě. Teprve po setmění se stahovali na noční stanoviště, pálili ohně a popíjeli levná vína či pivo. ČTĚTE TAKÉ: Boj proti obřímu větrníku v Kozmicích trvá dál A protože tito lidé, z nichž někteří využívali i pohostinství benešovské sociální služby v zimní noclehárně nebo nízkoprahovém denním centru, nemají vypěstované základní hygienické návyky, není jim zatěžko vykonávat tělesné potřeby v objektu vedle místnosti, kde právě složili hlavu. PRO KULTURNÍ AKCE Město má s areálem své plány. „Chceme prostor rekultivovat a využívat ho třeba pro kulturní akce,“ vysvětlil postup radnice starosta Benešova Petr Hostek s tím, že lidí, kteří propadli až na sociální dno, je mu opravdu velmi líto. „Osobně jsem v kasárnách také byl a se strážníky jsme bezdomovce informovali, že tam dojde k bourání objektů tedy práci, která by je mohla ohrožovat na životě. Byl jsem se tam podívat ještě v úterý a moc jich tam už nepřebývá, myslím, že už tam jsou jen dva,“ potvrdil Hostek a upozornil, že i nadále funguje nízkoprahové centrum, které tito lidé mohou využívat. FESTIVAL EXPLORATION Program festivalu Exploration se v benešovském areálu bývalých kasáren uskuteční 18. a 19. srpna a půjde o akci věnovanou taneční hudbě. Na dvou pódiích se budou postupně střídat nejrůznější interpreti z mezinárodní scény. Vystoupí Black Sun Empire, The Prototypes, Macky Gee, DJ Mad Dog, Candy Cox nebo The Speed Freak. Benešovská radnice kasárna pořadatelům pronajímá za pouhých 5000 korun. Půjde ale o velikou akci. Festival má svůj oficiální profil události na sociální síti Facebook a více než 2,3 tisíce lidí zde má uvedeno, že se jej se zúčastní.

Autor: Zdeněk Kellner