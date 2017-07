Do RÚ Kladruby dorazilo na Keep respect přes tisíc motorek

Kladruby /OBRAZEM/ – Malé, velké, silné i slabé, dvou i tříkolové. Takové stroje dorazily už podesáté na hřiště RÚ Kladruby na trochu jiný sraz motorkářů. Jmenuje se Keep Respect a jeho desáté pokračování se odehrálo v sobotu 29. července.

Program začal tradičně, v 10 hodin. Akce měla bohatý kulturní program a jeden velký cíl. Pomoci motorkářům, kteří se ne vlastní vinou stali obětí nehody s trvalým hendikepem. „Akce je vlastně téměř stejná od samého začátku. Dnes je nás tu ale více. Když jsme před dvěma roky počítali, kolik přijelo motorek, došli jsme až k číslu tisíc. Dnes jich tu je ještě více,“ potvrdila Štěpánka Foxová, jedna z organizátorek multižánrového festivalu a fyzioterapeutka RÚ Kladruby s tím, že právě dobrovolné vstupné má pomoci výš uvedeným motorkářům.

„Moc se mi tady líbí ta atmosféra. Protínají se tu cesty vozíčkářů i motorkářů a to je unikátní,“ pochvaloval si motorkář Honza, který s kamarády přijel až z Brna.

Na pódiu i on viděla a slyšel dívčí hardrockové kvarteto, které si říká The Agony, kapela The Shapes a na asfaltovém plácku také jednoho z českých nejlepších stutriderů Mirka Freye.

Při Keep respectu nechyběla ani ukázka zásahu hasičů při dopravní nehodě a první pomoci zdravotníky za záchranky. Návštěvníci se mohli přiučit od nich i tomu, jak pomoci zraněnému motorkářovi. Novinkou byl stánek s akcí Jedu na dřeň. Jejím úkolem je získat nové dárce kostní dřeně. „V Kladrubech se jich přihlásilo 84,“ informovala Deník Jana Sklenářová, manažerka projektu.