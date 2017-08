Díky Bene-busu by rychlíky měly stavět i ve Voticích

Votice – Požadavek adresovaný ministru Danu Ťokovi, ohledně zastavování rychlíků linky R17 ve Voticích, po dobu výstavby dvoukolejné trati Sudoměřice – Votice, doručil svazek obcí Bene-bus na Ministerstvo dopravy. Bene-bus společně s Voticemi a Integrovanou dopravou Středočeského kraje sepsaly kvůli tomu memorandum, které iniciovali starostové Votic Jiří Slavík a Ratměřic Viktor Liška.

Votické náměstí.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Za Středočeský kraj ho podepsal radní pro oblast dopravy František Petrtýl,“ připomněl dopravní expert Jan Vachtl.Při jednání signatáři memoranda hovořili také o budoucí integraci Voticka do Pražské integrované dopravy.

Shodli se při tom, že pro občany regionu bude více než žádoucí, aby na votickém nádraží rychlíky linky R17 zastavovaly a současně na ně navazovaly autobusové spoje z Votic i celého Voticka.

„Došlo by tak ke vzniku významného železničního uzlu s parkovištěm P+R, který by mohli cestující využít k rychlé dopravě do Prahy i do Tábora a to pouze na jednu jízdenku,“ dodal Jan Vachtl.