Děti z divišovské školky vítaly jaro masopustem

Divišov - I děti z Mateřské školy Divišov vědí, jak se vítá jaro. Společně se svými učitelkami se převlékly do kostýmů, aby přicházející období oslavily masopustem.

I děti z Mateřské školy Divišov vědí, jak se vítá jaro. Společně se svými učitelkami se převlékly do kostýmů, aby přicházející období oslavily masopustem.Foto: Deník / Lucie Sedláková

Již od rána se všechny masky ve školce scházely s nadšením. A tak bylo ve třídách během chvilky vidět několik princezen a princů, indiánů, rytířů, šerifů, čertíků, klaunů i Spidermanů. Nechyběla ani červená karkulka, dráček, šmoula, kouzelníci, policajti a mnoho a mnoho dalších krásných masek. Děti zkrátka čekalo dopoledne plné zábavy.

„Tančili jsme, soutěžili, švitořili a obdivovali se navzájem. Dokonce za námi přijela návštěva - klauni Mireček a Leontýnka, kteří s námi nějaký čas dováděli," prozradila učitelka z mateřské školy Hana Pavelková.

Ale to nebyl ještě úplný konec veselí, protože děti i učitelky musely po masopustu pochovat basu. „Vydali jsme se s dětmi na školní zahradu, kde jsme basu slavnostně pochovali. A proč že se vlastně basa pohřbívá? Přece proto, že po masopustu nastává, či by mělo nastávat, dlouhé období půstu. Tento symbol předznamenává také to, že se v následujícím čase odmlčí i muzika a započne mnohadenní doba rozjímání a odříkání," dodala Hana Pavelková.

Maršovické děti se proto již teď těší na Velikonoce, kdy nastane období dalšího veselí, jelikož půst konečně skončí.

Čtěte také: Bitvu u Jankova připravujeme ve svém volném čase, prozradila pořadatelka