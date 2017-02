Děti z divišovské školky se stravují zdravě. Potvrdil to i certifikát

Divišov - Aby děti byly zdravé a naučily se správnému životnímu stylu, připojila se před dvěma lety Mateřská škola Divišov do celorepublikového projektu Skutečně zdravá škola.

Vizí celého projektu je zdravé stravování dětí z mateřských, základních i středních škol. Aktuálně je do programu Skutečně zdravá škola přidruženo 250 školních zařízení z celé České republiky, z čehož jen dvacet z nich dosáhlo na bronzový certifikát. Ten značí, že školy plnily po celý rok určitá kritéria, které je posunuly ve smýšlení ohledně zdravého životního stylu.

Připojily se dvě školy

Na Benešovsku sídlí jen dvě mateřské školy, které se do tohoto projektu zapojily. Mateřská škola v Mrači si zakládá na zdravém jídlu již od jejího založení, připojení k projektu bylo tedy jen příjemným plusem.

I divišovská školka patří mezi ty zařízení pro děti, kterým není jedno, jak se jejich svěřenci stravují. S programem spolupracuje již dva roky, v září minulého roku dokonce dostali bronzový certifikát, který značí, že se školka svým snažením a plněním kritérií zařadila mezi dalších pár nadstandartně zdravých škol v republice.

“Hlavním podmětem pro připojení k projektu bylo zdraví dětí. Aby se učily správnému životnímu stylu,” uvedla učitelka Hana Pavelková z divišovské školky, která se po celou dobu projektu věnuje.

“Nejdříve jsme museli s rodiči dětí konzultovat, zda by zapojení do programu uvítali. Reakce rodičů byly kladné, proto nám nic nebránilo v tom, zapojit se do projektu. Zaregistrovaní jsme od listopadu 2015, v září 2016 se nám podařilo získat bronzový certifikát o Zdravé škole,” potvrdila Hana Pavelková.

Kuchařky vymýšlejí zdravé varianty jídel

Největší zásluhu podle jejích slov mají za plnění požadavků programu paní kuchařky, které vymýšlejí a vaří zdravé varianty jídel pro děti. Velkým přínosem pro divišovskou školku byla v této souvislosti i spolupráce s městem Divišov, které poskytlo pozemek pro vytvoření školní zahrádky v areálu zdejší školy. V rámci kritérií, které s bronzovým certifikátem musí školy splňovat, je i zařízení školní zahrady a pěstování zeleniny. Děti tak zjišťují, jak zelenina roste.

“Při zavedení zdravé stravy ve školce nebyl u dětí problém s tím, že by jídlo nechtěly jíst. Ještě než jsme se do projektu přihlásili, tak před tím jsme delší dobu děti učili surovinám jako je kuskus, bulgur. Takže pro děti to zase tak velká změna nebyla,” doplnila učitelka s tím, že je samozřejmé, že na některé potraviny si děti zvyknout musí. Jsou to především luštěniny, se kterými se tak často v jídelníčku nesetkají, znají především čočku. Do jídla proto školka zařadila třeba cizrnu a děti si na ní rychle zvykly.

Připravují si vlastní svačiny

Děti z divišovské školky se do projektu zapojily velice aktivně. “Jednou z oblíbených aktivit je třeba vlastní příprava svačiny. Děti si navzájem, jednou týdně, připraví svačinu podle své chuti. Zastoupena je ale vždy zelenina či ovoce,” dokončila učitelka Hana Pavelková.

A co tedy všechno přinesl dětem nový program Skutečně zdravá škola a plnění kritérií pro získání bronzového certifikátu? Škola vytvořila akční skupinu Skutečně zdravé školy. Děti využívaly školní zahrádku jak k výuce, tak k pěstování zeleniny a bylinek. Učitelky zařazovaly aktivity související s vařením a pravidelně si děti samy připravovaly svačinu. Školka organizovala různé projektové dny. Kuchařky nakupovaly více od místních dodavatelů surovin a potravin. Úplně vyřadily slazené nápoje, vařily z čerstvých a sezonních potravin a naprosto omezily polotovary a náhražky.

V projektu bude divišovská školka stále pokračovat. Již nyní se děti těší, co nového si na zahrádce vypěstují nebo s jakou zdravou potravinou budou vařit. Školní zařízení v rámci programu mohou dostat i certifikát stříbrný nebo zlatý. Kritéria jsou ale pro školky velice přísná a podle všeho na ně divišovská školka nedosáhne. I když by chtěla.

