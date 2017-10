Benešovsko - Přečtěte si krátké zprávy z Benešovska.

S úročnickými rybáři uzavře Benešov pacht

Benešov – Pacht na vodní nádrž u Úročnice s rozlohou téměř 1,5 hektaru hodlá od 1. ledna 2018 uzavřít město Benešov s úročnickým rybářským spolkem. Účelem dohody je možnost sportovních rybářů chovat, chránit a také lovit ryby. Pachtýři mohou na majetku města provozovat i další činnosti vyplývající z ujednání. Za to městu každoročně zaplatí 1500 korun a to až do konce roku 2022.





Děti ve školách učí nekouřit

Benešovsko – Na základních školách pokračují preventivní akce vycházejí z cílů a priorit protidrogové politiky kraje. Program protidrogové prevence se koná i v Benešově prostřednictvím přednášek. Ty se zaměřují na utváření životních postojů, v nichž kouření nemá místo. Přednášky vede ve školách certifikovaná organizace Jules a Jim. Ta do Benešova přivezla program s názvem Tabák – (Ne)kuřátka, Típni to! určený pro páťáky za základních škol. Děti se během dvou vyučovacích hodin seznamovaly s dopady kouření na zdraví, rodinu nebo rodinný rozpočet.



Hasiči se oblečou do nového

Úročnice – K zásahům i na soutěže mohou členové SDH Úročnice vyrazit v nových uniformách. Od Benešova, pod něž obec spadá, získali z grantového fondu dotaci 49 tisíc korun. Schválila ji rada města. Za peníze si požárníci mohou pořídit stejnokroje, pohonné hmoty, maziva a další vybavení jednotky SDH.