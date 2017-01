Děti pomohly sběrem papíru nemohoucí

Benešovsko - Tříděním sběrných surovin pomáhají děti sázavské základní školy nejen životnímu prostředí, ale i potřebným. Za minulý školní rok tak přispěli na nový invalidní vozík obyvatelce Kozmic.

Děti ze ZŠ Sázava pomohly nemohoucí ženě díky výtěžku ze sběru papíru.Foto: ZŠ Sázava

Žáci a žákyně Základní školy Sázava sbírají sběrné suroviny po celý rok. Na určené místo v budově nosí jak papír, hliníková víčka od jogurtů, tak víčka od pet lahví. Klasické dny na sběr papíru škola nepořádá.

"Za loňský školní rok jsme díky dětem získali z pravidelného sběru surovin 12 949 korun. V rámci charity jsme touto částkou přispěli paní Ivetě Pospíšilové z Kozmic na nový invalidní vozík, který potřebuje od chvíle, co utrpěla vážná zranění při automobilové nehodě," řekla zástupkyně ředitelky ZŠ Sázava Jana Leblová.

Podle jejích slov jsou žáci z této pomoci velice rádi, a proto ochotně i tento rok nosí sbírané suroviny. Aktuálně by škola společně s dětmi chtěla z letošního výtěžku přispět na výcvik asistenčních psů.

TRADIČNÍ SBĚRNÉ DNY V ZŠ DUKELSKÉ

Naopak tradiční sběrné dny pořádá Základní škola Dukelská v Benešově.

"Papír sbíráme třikrát ročně, v říjnu, únoru a červnu. Finance plynou do sdružení rodičů a přátel naší školy a dětem je z peněz hrazená třeba doprava na kurzy, soutěže a akce," uvedla ředitelka benešovské školy Hana Procházková.

Papír sbírá během dvou dnů celá škola, tedy první i druhý stupeň. Jelikož škola na závěr ohodnotí nejlepší sběrače papíru, má třídy rozdělené do jednotlivých kategorií.

"Počítáme také průměr sesbíraného papíru na žáka, protože v každé třídě máme jiný počet žáků," dodala Hana Procházková.

Za měsíc říjen, v prvním pololetí, žáci a žákyně nasbírali 12 865 kilogramů. Jedna z dívek ze 6. A přinesla až pět set kilogramů papíru a patří tak mezi jednu z několika nejlepších sběračů benešovské školy.

VE VLAŠIMSKÉ ŠKOLE VNÍMAJÍ VÝHODY SBĚRU PAPÍRU

Jelikož i ve vlašimské Základní škole Sídliště vnímají výhodu sběru papíru a následného financování aktivit dětem, rozhodlo se vedení školy tyto sběrné dny během školního roku rozšířit.

"Papír jsme sbírali dvakrát ročně, nyní chceme sběr rozšířit na čtyřikrát do roka. V minulém pololetí jsme zatím sbírali papír jen jednou a to v listopadu. Další sběr plánujeme zhruba na únor a poté někdy v dubnu či květnu," prozradila ředitelka vlašimské školy Olga Šťastná s tím, že vybrané finance ukládají na účet sdružení rodičů a přátel školy a rodiče na základě požadavků školy uvolňují peníze. Vše je střádáno na potřeby dětí. Peníze následně využívají na různé soutěže či na nákup odměn.

Podle Olgy Šťastné je důležité také zmínit, že záleží především na tom, zda rodiče své děti ve sběru podporují, protože v jiném případě je množství doneseného papíru mnohem menší.

"Zúčastňují se všechny třídy. V listopadu byl ale úspěšnější první stupeň, i když to není pravidlo. Hodně záleží na rodičích, jak děti podporují a zda se sběrem pomáhají. Pak mají děti mnohem větší motivaci," dokončila Olga Šťastná.

DĚTI SI SAMY VYBÍRAJÍ, CO ZA PENÍZE ŠKOLA KOUPÍ

Ve votické základní škole žáky motivuje především následná odměna za donesený papír. Po předání peněz za papír škole si totiž děti následně samy vybírají, kde chtějí finance upotřebit.

"Minulý rok jsme za nastřádané peníze dětem nakoupili kontejnery na třídění odpadu. Nejen na chodbách ale i v učebnách máme tak popelnice na hliník, umělou hmotu a papír. Co budeme kupovat letos za peníze za sběr papíru ještě nevíme. Na radě žákovského parlamentu jsme dětem řekli, ať si do příštího setkání vymyslí, co by za peníze chtěli nakoupit. Většinou jsou to věci přímo do školy," vyjádřila se zástupkyně prvního stupně Marcela Kratochvílová.

Děti ve votické škole sbírají papír pravidelně vždy před Vánocemi v listopadu, a poté na jaře kolem dubna až května. Vedení následně, stejně jako na jiných školách, vyhodnotí soutěž tříd a soutěž jednotlivců. Většinou vyhrává ve sběru papíru první stupeň. Z druhého stupně je účast mnohem menší.