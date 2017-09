Děti mohou aktivně chránit přírodu

Vlašim - Oddíl mladých ochránců přírody Včelojedi nabízí dětem možnost stát se novými členy. Oddíl je určen všem dětem, které by rády chodily do vlašimské paraZOO a Podblanického ekocentra.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na schůzkách dávají lektoři důraz na pobyt nejmenších venku i na aktivní zapojení do ochrany přírody v okolí města Vlašim. Chybět nebudou také společné hry, výpravy do přírody a možnost přihlásit se na závěrečný letní tábor. Na malé zájemce se oddíl mladých ochránců bude těšit v Podblanickém ekocentru, kde se členové schází každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin.