Děti jsou dar, říká oceněný učitel z Benešova

Vlašim – Jen si to představte. Je příjemně, svítí sluníčko a vy si unavení po práci chcete odpočinout na vlastní zahradě a dát si šálek lahodné kávy. Jenže kvůli nesnesitelnému zápachu to tam vydržíte jen chvíli a musíte utéci domů. A protože je právě opravdu pěkně teplo, rádi byste otevřeli okna a vyvětrali. To samozřejmě také nejde. Ten příšerný zápach by se vám natáhl i do bytu.