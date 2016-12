FOTO a VIDEO: Dětem dobří lidé splnili vánoční přání už popatnácté

Racek - I když vyvrcholení akce Ježíšku, prosím Tě, předávání dárků dětem v dětských domovech Racek a Sedlec – Prčice, je vždycky trochu jiné, pokaždé končí stejně. Rozzářenými dětskými obličeji a slzami dojetí dospělých.

Ty pochopitelně nechyběly ani tentokrát, při už patnáctém repete. Podle organizátorek akce, Marty Slezákové, Daniely Bukovské a Jaroslavy Maršíčkové, se s tím nic nedá dělat. Na prchavé okamžiky spontánních dětských reakcí, se totiž dopředu připravit nelze.



Organizátorky akce však naplňuje pocitem štěstí také další věc, tedy nejen samotné rozbalování dárků nebo vystoupení dětí s básněmi a písničkami před ozdobeným stromečkem.



„Největší radost máme z toho, když se děti i po létech do Dětského domova na Racku, třeba na vánoční besídku, vracejí. A také když se pak dozvídáme, že mají práci, založily rodiny a žijí čestným životem. Právě to ukazuje, že výchova a přístup vychovatelek z Racku, které dětem dávají více, než musejí, zúročují děti ve svém dalším životě. A to je naprosto úžasné," míní Marta Slezáková.



Obyvatelé Dětského domova Racek si sobotu užili nejen při tradičním rozbalování dárků, ale zúčastnili se také pečení a degustace trdelníku.

Co vás přivedlo do Dětského domova Racek?

Jaroslava Kaprálek, Bukovany



Jsem tu poprvé, přijela jsem i se svými třemi dětmi, abychom udělali radost dětem, které nemají tu možnost, aby jim ji udělali vlastní rodiče. Dětem z Racku jsme s manželem Jirkou koupili čtyři plyšové medvědy.



Martin Jandač, Chotýšany



Do Dětského domova Racek jezdíme pravidelně. Před čtyřmi roky nás se žádostí o pomoc oslovila ředitelka chotýšanské školy Daniela Bukovská a my teď zase oslovujeme naše přátele, kteří na dárky významně přispívají. Paní Bukovská nám také posílá seznam dětských přání, proto nejezdíme ke stromu na benešovském náměstí. Na Racek jsme tentokrát přivezli koloběžku, fotbalové brankářské rukavice, míč a také balíčky kosmetiky. Tyhle dárky ale dostanou i děti v Dětském domově Sedlec-Prčice.