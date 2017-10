Dělostřelecký granát našli při rekonstrukci sklepa

Vlašim - Výstava Jiřího Hautmanna nabízí milovníkům umění soubor obrazů pojmenovaný Toulky českou krajinou. Expozice je k vidění v přednáškovém sále Podblanického ekocentra až do 5. listopadu, vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Při vernisáži se přítomným představil sám autor děl Jiří Hautmann, na začátku akce zajistil hudební vložku Jiří Pavelka z ČSOP Vlašim.