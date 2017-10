Další milion vyhradilo město na koně z Jankova

Benešov – První část náročné mise o udržení mezi tuzemskou elitou mohou benešovští nohejbalisté úspěšně odškrtnout. V sérii, hrané na dvě vítězná utkání, výsledky 5:0 a 5:3 rozhodli o přímém sestupu svého extraligového soka z Českých Budějovic do druhé nejvyšší soutěže. Do pohody však mají ještě daleko. Na Šacung totiž ještě čeká druhá série, a to na dvě vítězná utkání s poraženým finalistou play-off 1. ligy Startem Praha.