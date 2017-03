Cyklisté se mohou těšit, Benešov pro ně plánuje další trasy

Benešov – Další rozvoj cyklotras a cyklostezek plánuje nejen na letošek benešovská radnice. Velmi zajímavě zní například informace o tom, že se chystá pro jezdce na kolech propojení Benešova s jeho okrajovou částí Pomněnice.

„V cyklostezce do Pomněnic s propojením z Erbenovy ulice, je zatím rozpracovaná projektová dokumentace,“ uvedla mluvčí benešovské radnice Gabriela Škoulová.

Při kladném průběhu projednání stavby by tahle trasa, která by se tím vyhnula nebezpečné mezinárodní silnici E55, měla začít budovat do poloviny příštího roku. Trochu blíž realizaci by měla být cyklostezka spojená s výstavbou inline dráhy v lokalitě Na Sladovce. Malý okruh pro bruslaře má mít necelý půlkilometr, ten větší směrem na Radíkovice, pak o trochu více než dva a půl kilometru.

„V současné době město jedná s majiteli pozemků. Pokud vše půjde podle předpokladů, měla by být stavba připravena ještě letos a stavění by mělo začít v roce 2018,“ připomněla mluvčí radnice.

Zatím jen ve fázi studie je cyklotrasa, která bicykly provede bezpečně městem a navede je na síť cyklotras regionu. S takovým záměrem uvažovala radnice už v roce 2008, ale dosud se podařilo realizovat jen malou část záměru. Předpokládané trasy mají i své názvy a například ta, která se jmenuje Od zámku k zámku, by jezdce měla přivést od Konopiště do Jemniště. Další je trasa s výmluvným názvem - Na kole okolo Konopiště. Zpracování a projednání studie chce radnice stihnout letos do začátku velkých prázdnin s prvotním cílem, napojení cyklotras regionu na výchozí bod, jímž je benešovské nádraží.

Realizace těchto cyklotras bude podle benešovské radnice postupně navazovat na další nyní už připravované stavby, jimiž jsou rekonstrukce Tyršovy ulice (v letech 2017-2018), terminál (2017-2018), okružní křižovatku u nádraží (2018 – 2019), zahloubení silnice E55 u Konopiště (2019-2020), okružní křižovatka na E55 Červené vršky (2020-2022) a okružní křižovatka na E55 U topolu (2020-2022).

