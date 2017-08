Čtyři motocykly v hodnotě milionu ukradli z prodejny

Benešov - Prázdniny v Benešově byly ve znamení rekonstrukcí některých vozovek. Uzavírky ale s létem nekončí. Řidiči nyní neprojedou ulicí Táborskou, a to až do neděle 27. srpna. Zde je uzavírka v úseku od kruhového objezdu až k odbočce do ulice k Pivovaru.