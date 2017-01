Čtenářka: Když už Paříž, tak by v Tyršově ulici měly být i celý den přístupné WC

Benešov – Zajímavý postřeh a reakci na článek, který v Deníku vyšel v úterý pod titulkem – Benešov jako Paříž. Přibydou tam lavičky, zaslala do redakce Jaroslava Drncová.

Budoucnost - vizualizace podoby benešovské Tyršovy ulice.Foto: MěÚ Benešov

Čtenářka se pozastavila především nad tím, že při přestavbě Tyršovy ulice, z níž by se měl stát po vzoru západních měst, například Paříže, výstavný bulvár, vedle plánovaných laviček nepřibydou také veřejné toalety. Právě o nich dosud vedení města vůbec nehovořilo. A to jak to současné, tak vedení bývalé.



„Když už Paříž – tak v Tyršově ulici jako spojnici centra s nádražím nechybí jen lavičky, ale hlavně WC – s obsluhou, bez obsluhy, ale hlavně přístupné celých čtyřiadvacet hodin denně," napsala Jaroslava Drncová.



Podle čtenářky takové zařízení uvítají nejen senioři posedávající nyní nouzově, bez možnosti využít laviček, po parapetech výloh.



„Navštivte prosím jediné veřejné WC u Hvězdy. Nehledě na otevírací dobu, budete velmi překvapen. Tam platí to, jak se říkalo: podle záchoda poznáš kulturu národa, v tomto případě města Benešova," připomněla autoru článku čtenářka Benešovského deníku.



Podle místostarostky Benešova Nataši Brukové s umístěním veřejných toalet do Tyršovy ulice zatím projekt nepočítá.



„V návrzích řešení Tyršovy ulice jsem neviděla ani jakousi kukaň, kterou mají například na Kladně," potvrdila místostarostka, ale připomínku k absenci WC označila jako dobrý tip pro rozšíření služeb pro obyvatele a návštěvníky města. „Přinejmenším stojí za zvážení toalety do projektu dodatečně zařadit," dodala.