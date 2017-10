Co s uvolněnou vilou Katuškou zatím město neví

Benešov – Až začne další nový školní rok, což se stane v pondělí 3. září, půjdou děti, které se vzdělávají v nevyhovujících prostorách Základní školy a Praktické školy Benešov u vily Katušky, do nových učeben. A také na jiné místo. Nová škola v současné době vzniká v areálu někdejšího Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Hodějovského ulici.

„Právě teď se tam odehrávají především demolice,“ potvrdil místostarosta Benešova Jiří Švadlena s tím, že bourání se netýká celých objektů, ale především příček, které vymezují uspořádání interiéru.

Ten je totiž potřeba zcela změnit a vystavět pro potřeby zmiňované specifické školy. „Paní ředitelka se na návrzích podílela významnou měrou, tak, aby to přesně splňovalo požadavky školy,“ potvrdil Jiří švadlena. „Je potřeba, aby zařízení ještě více vyhovovalo účelu, jemuž by mělo sloužit, tedy dětem se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením,“ podotkla ředitelka Základní školy a Praktické školy Benešov Ludmila Králová.

Práce zaplatí ze své kasy Benešov a dá za ně 48,3 milionu korun. O dotaci, která by byla ve výši asi dvou milionů korun, podle místostarosty Jiřího Švadleny, ani nestálo za to žádat.

A zatímco rozvrh prací je jasný, radnice zatím nemá rozmyšleno, co s vilou i areálem kolem Katušky. S ní, tyčící se na vyvýšenině nad rušnou hlavní silnicí v Konopišťské ulici, sousedí z druhé strany uhelné sklady. A přesto, že zvenčí vypadá objekt velice atraktivně a zachovale, stavba samotná toho má za sebou už hodně a znání, jak známo, klame.

„Zvenku to vypadá hezka, ale zevnitř, zvláště ve sklepích, je to katastrofa,“ řekl místostarosta. „Co s vilou bude dál, je otázkou, o níž teď na městě diskutujeme,“ dodal Švadlena.

Připomněl, že už padly i některé návrhy. Z vily by tak mohlo být muzeum, ale vyloučen není ani prodej soukromému zájemci.

Vila Katuška vybudovaná v historizujícím stylu v roce 1894 podle návrhu benešovského stavitele Marcela Dusila na tehdy reprezentační Zámecké třídě, dnešní Konopišťské ulici, dokládá tehdejší ctižádostivost vzmáhajících se měšťanů. Patřil mezi ně i investor a první majitel vily, c.k. poručík Karl Heller.



Nejspíš jen legendou je ale to, že se chtěl doplněním stavby o věžičku přiblížit zámeckému pánu z Konopiště. František Ferdinand totiž kolem vily často projížděl, protože při cestě do Benešova používal tehdy supermoderní prostředek, vlak. A z benešovského nádraží domů, na zámek jel pokaždé právě kolem Katušky. Ta dostala jméno podle Kateřiny Kuželové, manželce jednoho z posledních soukromých majitelů.



Už během 2. světové války, kdy byla celá čtvrť z důvodu vzniku cvičiště zbraní SS vystěhována, Katušku zabrala okupační správa a zřídila tam sídlo benešovského Gestapa. V roce 1951 vlastnilo dům Ministerstvo zdravotnictví a v roce 1962 připadl státu, potažmo městu Benešovu. Ten vilu v roce 1981 rekonstruoval, do zahrady umístil další, montovaný objekt a přestěhoval tam zvláštní školu.