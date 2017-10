Chybí dálnice, svěřovali se lidé hejtmance

Benešov – Popovídat si lidé přišli nejen o svých trablech, ale i o radostech – a bylo mezi nimi i několik starostů. Tak středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zhodnotila ve středu svůj „výjezd“ do regionu, kdy tentokráte zůstala doma: mobilní kancelář pro setkávání s veřejností otevřela v Benešově. Tedy tam, kde bydlí. A oceňovala, že za ní lidé přicházeli nejen s tím, co je trápí, ale chtěli hovořit i o tom, co je těší.

dnes 17:20 SDÍLEJ:

Středočeská hejtmanka úřadovala v Benešově.Foto: Středočeský kraj

Ani domácí prostředí ovšem benešovský úřední den hejtmanky v regionu neodlišovalo od předchozích návštěv v jiných městech: i tentokrát se návštěvníci nejvíc zajímali o dopravu a opravy silnic. Hned několik příchozích si na místo setkání v turistickém infocentru na Masarykově náměstí přineslo otázku, jak to bude s výstavbou dosud chybějícího úseku dálnice D3, jež má zajišťovat rychlé silniční spojení Prahy i oblasti Benešovska s Táborem a Českými Budějovicemi. „Lidem jsem vysvětlovala, že Středočeský kraj dělá maximum pro urychlení stavby, kterou řeší Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic,“ konstatovala hejtmanka. Také kraj ovšem připravuje doprovodné stavby – především v oblasti Jesenice. „Jsem ráda, že se nám na ně podařilo získat od vlády 3,1 miliardy korun,“ poznamenala Jermanová. ČTĚTE TAKÉ: Kotlíkové dotace: Po týdnu stále zbývají peníze pro další zájemce Podobně jako při minulých setkáních dorazilo i několik starostů okolních měst i obcí. Nejen se pozdravit, ale i podebatovat. Mimo jiné o příspěvcích na výkon státní správy, kdy stanovené kompetence musí zajišťovat právě radnice, o rozdělování peněz na financování potřeb regionu v rámci takzvaného rozpočtového určení daní – a řeč se stočila také k dotacím na podporu sportu. Další úřední dny hejtmanky v regionech už na říjen plánovány nejsou; série výjezdů do všech koutů středních Čech by měla pokračovat v listopadu. Svou mobilní kancelář hejtmanka slibuje postupně otevřít nejen ve všech okresních městech, ale i ve velkých městech na Praze-východ a Praze-západ. ČTĚTE TAKÉ: Punc největšího znečišťovatele opět dostala Spolana

Autor: Milan Holakovský