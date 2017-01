Chřipka na Benešovsku uzavřela první zařízení, domov důchodců

Benešovsko - Zatím jedno jediné zařízení v okrese Benešov zakázalo kvůli zhoršující se situaci s chřipkami návštěvy. Ale není to, jak by se možná dalo očekávat, nemocnice. „Ve spolupráci s KHS vyhlásíme omezení nebo úplný zákaz návštěv na lůžková oddělení, jakmile k tomu situace dospěje," ujistil mluvčí nemocnice Petr Ballek. Oním zařízením je domov důchodců. Potvrdila to Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického KHS Benešov, ale konkrétnější nebyla. Zato připomněla, že takových omezení může co nevidět přibýt.

Senioři. Foto: Zdeněk Kellner

Díky vánočním prázdninám a dovoleným se počet nakažených na Benešovsku totiž dočasně snížil. Přitom se ještě týden před Vánocemi blížil epidemickému prahu. Za něj hygienici označují 1600 až 1700 nemocných na 100 tisíc obyvatel.



„V jednapadesátém týdnu bylo nemocných na Benešovsku 1542," potvrdila Jindra Taterová.



Pak ale přišel poslední týden roku a prázdniny. A nemocných rázem ubylo na „jen" 1036 na 100 tisíc lidí. Jenže teď se lidé po dovolené vracejí do zaměstnání a děti do škol. Bacily, laicky řečeno, budou mít zase více příležitostí útočit.



„Proto očekáváme, že se nemocnost vrátí až k epidemickému prahu a že může chřipková epidemie nastat i v našem okrese," míní Jindra Taterová z KHS.



Kdy se její předpověď naplní, není jasné. Může to být už v polovině ledna nebo až v jeho samém závěru. Hygienička ale přece jen přinesla i trochu optimističtější informace. Až dosud se v této chřipkové sezoně do statistik KHS nezapsal žádný extrémně závažný průběh nemoci. Z toho se dá odvodit, že chřipka tentokrát není ničím výjimečná a že útočí její běžné typy.



„Z nemocnice nemáme hlášen žádný extrémní případ a dokonce ani úmrtí v souvislosti s chřipkou. To se ale může změnit, jsme opravdu teprve na začátku chřipkové sezony," uvedla Jindra Taterová.



Z uvedeného se mohou radovat oočkovaní.



„Všechny typy chřipek, které nyní kolují, jsou už obsažené ve vakcíně, jíž se očkuje," uvedla hygienička.



S příznaky chřipky, kdy se člověk potýká navíc i s vysokými teplotami, by se nemocný měl vypravit k lékaři.



„Důležité je nechodit do práce, neposílat děti do škol a školek. Jedině tak se zamezí šíření nemoci," radí Jindra Taterová z protiepidemického oddělení pro Benešov, KHS.



Nemocný by se podle ní měl vyležet a odpočinout si, protože podle zjištění z minulých let je zřejmé, že chřipka postihuje i zcela zdravé lidi, bez oslabené imunity.



Chřipce či virózám se dá i předcházet. Samozřejmě – očkováním. Ale nejen jím. Výborné je především otužování, nepřetápění bytu, sportování či konzumace ovoce a zeleniny. A důležité je i větrání místností, hygiena rukou a ohleduplnost ke kolegům – kýchání a kašlání do kapesníku.