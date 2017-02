Chovatelka koní: Týrání zvířat nedokáži akceptovat

„Podepíšete mi petici?" tázala se hned při prvním setkání chovatelka a majitelka koní Martina Moricová. Stejně jako ostatní ochotní dobrovolníci, dorazila i ona na včerejší odchyt koní do Jankova, aby případně s některými pomohla.

Chovatelka Martina Moricová s jedním z koní, o které se stará.Foto: Deník / Sedláková Lucie

Přidala se ke skupině lidí, kteří shánějí podpisy k petici pro zákaz jakéhokoliv chovu zvířat u pana Vondrušky. „Všechny koně ve stádě vypadají podvyživeně. Koně potřebují nejenom seno, kterému se jim v Jankově od pana majitele viditelně nedostává, ale taky zdroj vitamínů a jiných látek. Proto se těmto zvířatům dávají hlavně přes zimu třeba granule. V létě jim přísun všeho zajistí spásání trávy,” řekla.



Podle ní nevypadají zvířata zdravě. Mnoho z nich nevidělo v životě kováře nebo mají viditelně problém s koleny. Jedno z hříbat se nedokázalo dokonce pořádně postavit, pod tíhou vlastního těla, vyprávěla. „Je viditelné, že i tak sedmdesát kobyl je březích. Většina, podle mě, se tak do měsíce či dvou ohřebí. U jedné jsem si všimla tak spadlého břicha, že je více než pravděpodobné, že hříbě bude na světě tak do týdne,” vyprávěla chovatelka.



Měsíčně však musí každý chovatel do koně investovat kolem dvou až tří tisíc. V tom případě ale není počítáno s žádnou léčbou a předpokládá se, že zvíře je zdravé. „Při zdravotních komplikacích, chybějícímu očipování, které velkému počtu koní v Jankově chybí, bude muset chovatel zaplatit velkou částku za veterináře,” dokončila Martina Moricová.