Chladící agregát na zimním stadionu v Benešově bude bezpečnější

Benešov – Čím starší chladící zařízení, tím větší riziko havárie i úrazů lidí kolem. To proto, že chlazení funguje nejen kvůli kompresorům, ale především díky fyzikálním vlastnostem čpavku. Jeho únik pak může mít dokonce fatální následky.

Dobře to ví i nové vedení Městských sportovních zařízení Benešov. Právě v jeho zimním stadionu led vyrábí jedno takové obstarožní zařízení. To celoročnímu plánovanému provozu nejspíš stačit nebude. „Novější kompresory, které na zimáku máme, slouží už čtrnáct let, ale vyrobené jsou už před čtyřiadvaceti lety,“ tvrdí ředitel MSZ Petr Kotouč. „Těm záložním, starším, táhne na čtyřicítku,“ potvrdil.

Kvůli stoupajícímu riziku havárie počítají MSZ s nákupem nového systému. Před tím se však na zimáku uskuteční nenápadná, o to důležitější věc. Specializovaná firma tam v úvodu června provede takzvaný tepelný audit. Ten pak ukáže, co všechno objekt, i vzhledem ke chlazení či naopak vytápění, potřebuje. „Tepelný audit bude alfou i omegou všeho. V okamžiku, kdy ho budeme mít, dozvíme se, co se s objektem dá dělat,“ slibuje si od auditu Kotouč. „Pak už to bude jen otázka rozhodnutí a peněz,“ míní.

Pokud uzná majitel stadionu, město Benešov, že investice do chlazení je nutná, začalo by se s jeho výměnou za nové ještě letos. Nabídka renomované firmy pro zimní stadion v Benešově je jasná. Zařízení by mělo stát 3,8 milionu.