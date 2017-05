Dálkový pochod: cestu do Prčice nezastaví ani oprava mostu

Benešovsko – Samozřejmě také Benešovsko protínají trasy dálkového Pochodu Praha Prčice. Jeho 52. ročník startuje už pozítří.

Pochod. Ilustrační foto.Foto: Deník / Sedláková Lucie

Lidé všech věkových kategorií ale nepůjdou jen z hlavního města. Startovních míst je už tradičně poměrně hodně a každý si může vybrat podle své kondice. Od distance 13 kilometrů po maratonskou, dlouhou 73 kilometrů.

Pro pěší, invalidy i cyklisty

Ta nejkratší je určena pro vozíčkáře se startem v Miličíně. Nejkratší trasa pro pěší měří 23 kilometrů. „Trasa je určena výhradně pro děti do 15 let v doprovodu nejvýše dvou osob starších 15 let. Trasa je dále přístupná osobám nad 60 let věku,“ upozorňují pořadatelé pochodu.

I když v povinnostech účastníků akce je chovat se ohleduplně na trase, v cíli pochodu a v dopravních prostředcích vůči ostatním, přírodě a svému okolí, každoročně si dálkoplazi, obzvlášť ti příležitostní, svůj pochod krátí. Třeba přes oseté pole. Stopy by bezpochyby turisté zanechali také na pomezí Sedlce a Prčice. Právě tam je v tuto chvíli v opravě most Karla Burky. Místo je proto zcela uzavřené jak pro auta tak chodce a zůstane to tak až do 22. prosince. „Pěší půjdou po metr a půl široké lávce postavené vedle mostu,“ informoval ředitel krajské Správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák.

Provizorium sice není podle Vladimíra Slezáka z KČT Praha – Prčice určené pro tisíce turistů, ale samotný průběh akce výrazně neovlivní.

Pochod Praha – Prčice vznikl v roce 1966 a každoročně se ho účastní tisíce lidí. Ti se samozřejmě budou chtít z cíle dostat zase domů. Kvůli odvozu turistů posílí České dráhy své spoje. „Na trati Praha – České Budějovice pojede více vlaků a zvýší se i jejich kapacita,“ potvrdil mluvčí ČD Petr Pošta. Vybrané dopolední vlaky mimořádně zastaví i ve Střezimíři.