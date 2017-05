Češi fandí rádi pohromadě, v hospodách i na náměstí

Praha - Odhalení ruzyňských celníků trhají rekordy – a to ještě nezačala hlavní turistická sezona, kdy se hodně cestuje – a lidé si leckdy přivodí problémy suvenýrem, o němž nemají ani tušení, že jde o věc, kterou nesmějí volně převážet. Zkušenost z uplynulých let přitom napovídá, že blížící se čas prázdnin a dovolených rozhodně není obdobím, kdy by odhalených případů nelegálního dovozu ubývalo. Právě naopak! I proto Šárka Miškovská z ruzyňského celního úřadu doporučuje: raději se před cestou do zahraničí informujte o zákazech a omezeních.