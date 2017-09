Čerčanské ochutnávání za jedenáct let ještě nezmoklo

Čerčany /FOTOGALERIE/ – Už jedenáct let pořádá obec akci, kterou nazvala Čerčanské ochutnávání. Pozoruhodné na ní je nejen to, že se na malý plácek u kulturního domu scházejí výrobci potravin, lahůdek, dortíků nebo třeba i polštářků, skutečných, určených pro odpočinek, ne na ochutnávání, ale zejména to, že za těch jedenáct let nikdo na čerčanské zahradě nezmokl.

„No skutečně, zatím se pokaždé počasí vyvedlo,“ usmíval se Martin Macháček u čokoládové fontány a potvrdila to také Hana Adamcová, jedna z organizátorek. „Letošní novinkou je ochutnávka sushi s výukou jeho přípravy,“ doplnila Hana Adamcová mezi tím, co svou produkci rozjela místní kapela Bessoni. Zorganizovat ochutnávání není úplně snadná záležitost. Zvláště, jak se to stalo tentokrát, když na poslední chvíli účast vypověděli čtyři stánkaři. „Bohužel jedna paní měla nehodu a dalším se porouchala auta,“ pousmála se trochu trpce organizátorka, která ale akci popisuje jako příjemné, pohodové posezení s kamarády, známými a sousedy. ČTĚTE TAKÉ: Vojenský Komorní Hrádek se otevřel veřejnosti ČTĚTE TAKÉ: Záhady? Jsou všude kolem nás, stačí být pozorný

