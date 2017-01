Bylinky naší rodině pomohly od nemocí

Benešov – Všechno má své zákonitosti. A má je i likvidace vánočních stromků. Podle tradice by ozdobený stromek měl zůstat v bytě do svátku Tří králů. Právě to je termín, kdy většina lidí opadávající jehličnan už doma „nemůže vystát." Proto se v ulicích objevují stromky jeden za druhým právě nyní, po 6. lednu.