Budoucnost teplárny plánuje pracovní tým. Teplo musí zlevnit, je jedna podmínka

Benešov - Kritéria, na základě nichž chce město vybírat strategického partnera pro obnovu a rozvoj své obchodní společnosti Městská tepelná zařízení Benešov (MTZ), sestavuje nyní pracovní tým.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

Ten tvoří nejen komunální politici, lidé z energetiky či právník, ale podle hodnocení starosty města Petra Hostka i ředitel MTZ Jindřich Zeman. Právě tento tým by měl sestavit takové předpoklady, které budou výhodné pro Benešov. Při tom však musí vycházet z toho, že mezi podmínkami pro získání akvizice budou i tři základní body, na nichž se už loni usneslo zastupitelstvo.

„Cena tepla pro obyvatele se musí snížit, majetek firmy se nesmí zcizit a po patnácti letech se musí vrátit v dobrém technickém stavu," připomněl podmínky starosta. Pracovní tým vytvořil čistopis podkladů pro přijímání strategického partnera MTZ. Materiál dostanou pak zastupitelé k prostudování. Ještě před tím se nad ním sejdou koaliční zastupitelé. Z podmínek v dokumentu by ale mohlo také vyplynout, že si město nakonec žádného partnera nevybere.

Pro takové řešení by byl i opoziční zastupitel Roman Tichovský, který je pro samofinancování MTZ. To firma před několika lety už jednou udělala a dokázala to dovést do konce. „Navíc při letošním extrémně vysokém schodkovém rozpočtu by nemělo být Benešovu zatěžko dofinancovat částkou 70 milionů korun obnovu MTZ jen z rozpočtu," podotkl zastupitel.

Starosta tento názor ale nesdílí. „Mám-li se chovat s péčí řádného hospodáře, přece nevyhodím 70 milionů, které mi někdo dá, bude mi za to platit a lidé budou mít levnější teplo," míní šéf radnice. Jako devizu vstupu strategického partnera Hostek označil i možnost vyjednání vyšších výkupních cen elektřiny. Tu vyrábí MTZ jako druhotnou energii při výrobě tepla. Prodej elektřiny za vyšší cenu by měl přinést avizované snížení ceny tepla. K vyšší efektivitě MTZ by mělo pomoci i připojení radnice nebo KD Karlov na topný systém MTZ.

