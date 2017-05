Brána z „Vesničky střediskové“ znovu stojí na návsi

Křečovice – Jako by se čas vrátil o nějaká tři desetiletí zpátky. Právě tak si možná připadají ti, kteří jen projíždějí po křečovické návsi a v jejím koutě spatří u vjezdu do hospodářského dvora slavobránu s dominantní rudou pěticípou hvězdou na vrcholu.

Brána do družstva v Křečovicích vypadá, jako by se od dob natáčení nezměnila. Je ale zcela nová a prohlédl si ji už také režisér Jiří Menzel.Foto: Věra Hájková

A když si přečtou i nápis pod oním komunistickým symbolem, začne jim možná v hlavě šrotovat, kde že jen ten nápis – JZD Mír Neveklov, středisko Křečovice, už jednou viděli.

Znalcům české filmové historie netřeba napovídat. Každý přece zná trochu smutnou komedii režiséra Jiřího Manzela, Vesničko má středisková.

Právě v Křečovicích Oscarový režisér snímek v roce 1985 natáčel. Na plátně se slavobrána objevovala pokaždé, když Marián Labuda, coby řidič V3S Pávek a jeho závozník Otík, herec János Bán, pochodovali do práce.

Slavobrána ale nebyla umělým výtvorem filmařů, nýbrž autentickým artefaktem tehdejšího jednotného zemědělského družstva. A tak, jak už to po roce 1989 bylo na mnoha místech Česka, také z očí obyvatel Křečovic zmizel nenáviděný symbol bolševiků a jejich nelítostné diktatury.

Jenže nostalgie a také snaha být něčím jedineční, přivedla místní k myšlence na obnovu brány. A po kladném a nečekaném ohlasu se to nakonec povedlo. „Asi před rokem jsme proto dali plánek pánovi, jehož dům ve filmu také figuroval. A ten pán je tak fajnový a dobrý, že to udělal. Vypadá, jako by byla originální,“ vysvětlil pro ČRo Střední Čechy vedoucí družstva Jan Kryštofík.

Slavobrána je vysoká pět metru a kromě kladné odezvy si vysloužila i kritiku. Samozřejmě – kvůli rudé pěticípé hvězdě. „Myslím si, že ty doby už jsou pryč. Lidé to asi nepochopili,“ míní křečovický starosta Robert Nečas.