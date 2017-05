Bourají, ale už chystají otevření nové MŠ Úsměv

Benešov /FOTOGALERIE/ - Živáčka, kromě dělníků s jejich velkými stavebními stroji, byste tam nepotkali. Právě tak to vypadá na Spořilově v areálu Mateřské školy Úsměv.

Pavilony montované školky postavené na konci sedmdesátých let minulého století končí jako stavební suť na korbách nákladních automobilů. Ale už teď se do nové moderní a také větší mateřinky začnou zapisovat noví adepti. MŠ začne fungovat od nového školního roku, tedy 1.září. Rodiče pak děti do Úsměvu začnou zapisovat už ve středu 10. května v náhradních prostorách ZŠ Dukelská od 8 do 15 hodin.