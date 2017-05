Obce bojují o titul Vesnice roku 2017

Týnec nad Sázavou - „Ja som z Prahy a volám sa Katarína Březinová." Přesně tak, krásnou slovenštinou, ale i s dokonalým českým „ř" začala krátké povídání sympatická tmavovláska původem ze Slovenska. Do Prčice Katarína vyrazila vůbec poprvé, i když v Česku žije už dvanáct let. K výšlapu ji přemluvili kamarádi. Z toho, že by z Týnce do 42 kilometrů vzdálené Prčice nedošla, strach neměla.