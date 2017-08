Boj proti obřímu větrníku v Kozmicích trvá dál

Kozmice - Nejspíš už jen zázrak pomůže odpůrcům výstavby první větrné elektrárny na Benešovsku. Svůj boj ale nevzdávají. Přes dílčí vítězství, které zatím vždy nakonec zhatil „protiútok“ druhé strany, věří v konečné vítězství svých argumentů.

Ilustrační fotoFoto: archiv DENÍK

Elektrárna má vzniknout na kopci Bařiny, na kótě 530 metrů nad mořem, mezi Teplýšovicemi a Kozmicemi.

Většina lidí z obou těchto sídel si obří větrník na dohled svých domů nepřeje.

Celou akci ale dojednalo někdejší vedení Kozmic na jaře 2008, od té doby si za tím Kozmice stojí. Obec tím chtěla využít nabídky firmy Vítr, která jí za povolení stavby elektrárny i s lopatkami rotoru vysoké 150 metrů, slibuje 20 let zaručený přísun peněz do rozpočtu. „Na elektrárnu existuje spousta schválení a posudků, čeho se můžeme obávat? Podle všech možných panikářů by po dostavbě žižkovské televizní věže vymřela půlka Žižkova na rakovinu,” argumentoval na výtky odpůrců elektrárny tehdejší starosta Kozmic Josef Veleba.

Jenže investor nakonec, i když jen dočasně, a to i na základě připomínek obce Teplýšovice, územní řízení potřebné k výstavbě zastavil. Stalo se tak v červnu 2015. „Investor neměl studii proveditelnosti,“ vysvětlil starosta Teplýšovic Josef Škvor.

Nedostatky ale společnost Vítr odstranila a stavební úřad proto na začátku letošního června oznámil, že územní řízení bude pokračovat.

Teplýšovice však i napodruhé podaly námitky. „Chceme mít jistotu, že se tím bude stavební úřad zabývat,“ vysvětlil Josef Škvor. To i přesto, že ho úřad ujistil, že se bude zabývat i připomínkami z minulosti. „Náš názor je neměnný. U Teplýšovic větrník nechceme,“ řekl starosta.

BYLO REFERENDUM

V Kozmicích se kvůli kontroverznímu tématu konalo dokonce referendum. A to jasně ukázalo, že si lidé z Kozmic, Teplýšovic, Rousínova, Kácovy Lhoty, Zálesí a dalších sídel výrobnu elektřiny za humny nepřejí. Na otázku, zda souhlasí s výstavbou obřího větrníku, odpovědělo 43,36 procenta oprávněných voličů. S výstavbou tehdy souhlasilo jen 21 procent z nich. Zbylých 79 procent hlasujících účastníků referenda bylo proti.

JAK ZAREAGUJÍ?

Referendum je proto pro obec závazné. Ale ani sousedi v Teplýšovicích dodnes neví, jak se k němu postaví vedení v Kozmicích. „Budeme se jím zabývat,“ slíbila starostka Kozmic Helena Matoušková. „Pověříme k tomu právníky,“ uvedla s tím, že ukončení přípravy stavby větrné elektrárny kvůli vypovězení smlouvy ze strany obce, se Kozmice velmi obávají. Musely by totiž společnosti Vítr zaplatit pokutu za neplnění dohody.

Větrnou elektrárnu obyvatelé lokality nechtějí z několika důvodů. Obývají se mimo jiné až třetinového poklesu ceny svých nemovitostí i pokažení estetiky krajiny. „Stavba je vysoká skoro jako tři petřínské rozhledny, má být natrvalo umístěna do české venkovské krajiny s nádhernými výhledy,“ řekl k tomu již dříve Jiří Dřízal z Teplýšovic. „Všude tu vedou turistické a cyklistické stezky. Naše krajina není druhořadá. Pro nás, co tu žijeme, je to významné místo a výstavbou velkého větrníku by došlo k narušení krajinného rázu,” dodal.