Blíží se další ročník soutěže Miss hasička

Benešov – Krásné dívky z hasičských sborů celých středních Čech budou bojovat o přízeň poroty i diváků při soutěži Miss hasička Středočeského kraje 2017, jejíž finále se odehraje v konopišťském amfiteátru.

Miss hasičkou Středočeského kraje se před dvěma lety stala Aneta Nouzovská z Kolínska (uprostřed), první vicemiss Eliška Budková z Příbramska (vlevo) a druhou Tereza Lhotková z Benešovska.Foto: Deník / Jerie Ladislav

Předtím je však čeká několik důležitých kroků. Především casting, kde se projdou před výběrovou komisí, a důležitý pohovor. Při něm něco řeknou o sobě, svém hasičském sboru a zodpoví několik otázek porotcům. Ty deleguje Krajské sdružení hasičů, které pro finalistky zajišťuje korunky královen krásy a šerpy.

Detaily o castingu

„Maximální kapacita castingu je čtyřicet přihlášených dívek ve věku od 17 do 30 let, přičemž každé okresní sdružení může být zastoupené libovolným počtem dobrovolných i profesionálních hasiček,“ vysvětlila někdejší evropská Miss Iva Zradičková, která spolu s 1. vicemiss EU Ivetou Kuklovou prestižní akci v rámci květnového setkání hasičů na dohled od Konopiště připravuje. „K přihlášce do soutěže je nutné zaslat také dvě fotografie v plavkách. Portrét a celou postavu. Ty, včetně osobních údajů a kontaktů budou zpracované výhradně pro účely účasti. Na pódiu se finalistky v plavkách při promenádě neobjeví,“ upozornila organizátorka.

Jeviště a podporu publika si před čtyřmi lety užila tmavovláska od Zruče nad Sázavou. „Soutěž pro mě byla opravdu silný zážitek a vítězství jsem absolutně nečekala. Byla to vůbec první taková soutěž, které jsem se účastnila. Působila jsem tehdy v SDH Nesměřice na Kutnohorsku, s nímž jsem jezdila na hasičské soutěže a pořádala různé akce. Ve sboru jsem stále, ale přestěhovala jsem se do Pardubic, tak už není tolik času. Do miss bych šla klidně znovu. Holky, které soutěžily se mnou, byly super a zážitek nezapomenutelný,“ uvedla vítězka z roku 2013 Martina Papíková.

Při minulém ročníku vyhrála hasička z Kolínska

Při minulém ročníku před dvěma lety se středočeskou královnou stala hasička z Kolínska. Vítězka z roku 2015 Aneta Nouzovská z Poříčan se na předávání korunky letošní vítězce moc těší. „Doufala jsem, že přemluvím svoji mladší sestru, aby se zúčastnila. Bohužel nenašla odvahu,” prozradila Aneta Nouzovská.

Neví ani o žádné jiné dívce, ze svého okolí, která by se letos do soutěže hlásila. „Ještě je čas, třeba se někdo objeví,” konstatovala hasička z Kolínska. Podle jejích slov je důležité, aby finalistky zůstaly samy sebou. „Soutěž má odlehčenou a přátelskou atmosféru,” podotkla Aneta Nouzovská s povzbuzením, že mladé hasičky, které se přihlásí, se nemusí vůbec ničeho obávat.

Do volby Miss hasička v konopišťském parku se zapojí i diváci, kteří zvolí Miss sympatie. Soutěž krásy ale nebude jediným bodem programu. Dívky se na pódiu vystřídají s hudebními a tanečními skupinami. Vystoupení bude proložené tradičním závodem stříkaček taženými koňmi a k vidění historická i nová požární technika. Pro děti pořadatelé připraví zábavné soutěže. „Celý hasičský den zahájí dopoledne průvod z benešovského náměstí do přírodního divadla,“ připomenula spoluautorka scénáře Iva Zradičková.